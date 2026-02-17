O novo reforço do Cruzeiro para 2026, Bruno Rodrigues, chegou causando polêmica com a torcida do Flamengo. Em seu desembarque no aeroporto de Confins, o atacante reproduziu uma frase que, semanas atrás, foi tema de moisaico no Maracanã.

– Sou muito grato ao Cruzeiro, tudo que o Cruzeiro fez por mim, agradecer ao Pedrinho, se estou aqui agora, é por conta dele. O Cruzeiro não precisa de mim, mas eu preciso muito do Cruzeiro nesse momento – disse Bruno Rodrigues.

A declaração do atacante do Cruzeiro repercutiu negativamente nas redes sociais e não passou despercebida pela torcida do Flamengo. Muitos rubro-negros apontaram semelhança com a frase dita por Lucas Paquetá em seu retorno e o criticaram por falta de originalidade.

A frase que causou embate entre reforço do Cruzeiro e torcida do Flamengo

Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Lucas Paquetá, em desembarque no Aeroporto do Galeão

Para receber Lucas Paquetá, a torcida do Flamengo organizou o "AeroFla" e marcou presença no aeroporto do Galeão, com cerca de 300 pessoas. Emocionado, o meia retribuiu todo o carinho do torcedor e deu diversas declarações sobre sua relação com o clube carioca. Uma delas foi justamente a que, dias depois, estamparia o mosaico em sua homenagem, no Maracanã.

— Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Fico muito feliz por ver todo o carinho, porque eu me sinto muito identificado. Sou um de vocês (torcedores) em campo, e posso prometer que isso não vai mudar. Meu coração é rubro-negro, e vou demonstrar isso dentro de campo — afirmou Lucas Paqueta à Flamengo TV, em seu desembarque no aeroporto do Galeão.

Na estreia do meia no Maracanã, um mosaico em homagem a Lucas Paquetá foi erguido.

Mosaico para Lucas Paquetá em Flamengo x Internacional estampa frase "repetida" pelo atacante do Cruzeiro (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

