Grafite faz alerta sobre meia do Flamengo após vitória: 'Nunca foi'

A vitória do Flamengo em cima do Botafogo por 2 a 1, na tarde do último domingo (15), foi pauta nos principais programas esportivos. Durante o "Seleção Sportv", o ex-jogador Grafite falou sobre Lucas Paquetá, craque do Rubro-Negro.

- Muitos falaram que o Paquetá ia chegar no Flamengo e jogar com uma perna nas costas no futebol brasileiro. Ele nunca foi esse cara de marcar muitos gols e dar assistências. Ele é um jogador que aparece muito mais em uma engrenagem tática, organizando a equipe, do que sendo protagonista, como Arrascaeta e Bruno Henrique - analisou Grafite sobre o craque do Flamengo.

Contra o Botafogo, Lucas Paquetá marcou seu primeiro gol desde que voltou ao Flamengo. O meia recebeu um passe na entrada da área e bateu de primeira, com categoria, para vencer o goleiro Neto no Nilton Santos.

Lucas Paquetá marcou em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja gol de Paquetá pelo Flamengo

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou com o Flamengo impondo forte pressão na saída de bola do Botafogo, dificultando a construção alvinegra desde os minutos iniciais. Aos 19 minutos, após recuperação rápida no campo ofensivo, Bruno Henrique serviu Lucas Paquetá na entrada da área, e o meia finalizou com categoria para abrir o placar no Nilton Santos.

Nos minutos finais, o ritmo caiu e Danilo deixou o campo com dores na virilha, dando lugar a Arthur Novaes antes do apito que encerrou a etapa inicial com vantagem rubro-negra.

O Botafogo voltou do intervalo com postura mais agressiva, subindo a marcação e tentando pressionar o Flamengo no campo ofensivo. Em cobrança de escanteio de Alex Telles, Barboza apareceu nas costas da defesa e cabeceou por cobertura, encobrindo o goleiro e deixando tudo igual no Nilton Santos. O gol animou o clássico, que ficou aberto, com o Flamengo buscando responder em finalizações de Cebolinha e mudanças promovidas por Filipe Luís.

Com o passar do tempo, o Rubro-Negro retomou o controle da posse e passou a rondar mais a área adversária. Após sequência de escanteios, aos 38 minutos, Arrascaeta cobrou, a bola desviou na área e sobrou para Pulgar. Neto defendeu a primeira cabeçada do chileno, mas deu rebote nos pés do volante, que marcou o segundo e recolocou o Flamengo em vantagem. Nos minutos finais, o Botafogo ainda tentou reagir, mas esbarrou na própria desorganização e nas limitações físicas, enquanto o Flamengo administrou o resultado até o apito final.