Fluminense mantém estratégia para contratação de centroavante; veja situação do nomes atuais

O Fluminense mantém a mesma estratégia para a contratação de um novo centroavante desde o início da janela de transferências. A chegada de um nome para a posição é a prioridade do elenco para a temporada, e a diretoria trabalha com metas bem definidas para esse reforço — diretrizes que não foram alteradas em nenhum momento. Até aqui, os principais nomes na mesa foram Hulk e Denis Bouanga. Alexis Cuello aparece em outra categoria. Hoje, o jogador mais próximo de reforçar o Tricolor segue sendo Bouanga.

O norte da diretoria já foi, inclusive, externado por Luis Zubeldía. O centroavante que chegar para assumir a titularidade precisa ser um atleta capaz de elevar o nível do ataque. Não necessariamente um nome midiático, mas alguém com qualidade suficiente para mudar o patamar ofensivo da equipe. Dentro desse perfil, Hulk e Bouanga foram os alvos mais concretos.

Bouanga e Hulk

O caso de Hulk praticamente esfriou. Com a saída de Jorge Sampaoli do Atlético-MG, tornou-se improvável que o atacante, que já havia encaminhado sua permanência no Galo até o fim do contrato, deixe o clube nesta janela.

Em relação a Bouanga, o Fluminense recuou após não gostar da postura do Los Angeles FC nas tratativas. O clube carioca chegou a ter um acerto verbal com os americanos, mas esbarrou na exigência de que o LAFC aguardasse a contratação de uma reposição antes de liberar o atacante. O Tricolor ainda espera um sinal positivo, mas decidiu não ficar inerte no mercado enquanto aguarda a definição.

Cuello mais distante do Fluminense

Outro nome que entrou no radar do Fluminense foi o de Alexis Cuello, do San Lorenzo. O argentino, porém, está em outro perfil de contratação. Cuello não é o nome para mudar o ataque de patamar, o que acabou confundindo os torcedores nas redes, que reclamaram da proposta tricolor. Uma eventual chegada do jogador não inviabiliza a contratação do alvo principal da janela. A ideia seria repor uma possível saída de Everaldo e agregar características valorizadas por Zubeldía, após a vitória sobre o Botafogo.

— Vimos muitos jogadores, e as contratações foram poucas, mas de muito bom nível, entendendo os nossos gostos e o estilo que queremos dar à equipe. Com muita consciência, estamos tentando incorporar alguém que se adapte ao sistema que eu utilizo. Não gosto de colocar jogadores muito rígidos, mas sim atletas que possam atuar em duas ou três posições, que tenham mobilidade, que busquem espaços, que deem intensidade à equipe. Claro que a quantidade de gols é importante em um time, mas não pode ser o único argumento.

A chegada de Cuello nesse momento é improvável. O Fluminense esperava ter que investir um valor menor do que o pedido pelos argentinos após a primeira proposta. O Tricolor ainda avalia fazer uma nova investida, mas a resposta negativa da torcida com nome também é um motivo que fez a diretoria recuar. Internamente, o time avalia que chegada de um nome para compor elenco na posição seria uma oportunidade de mercado. O valor acima do esperado inicialmente afasta Cuello dessa possibilidade.

O que vem por aí?

Com a vitória sobre o Botafogo, o Fluminense vai a sete pontos e fica na segunda posição do campeonato, junto com Bahia. O Tricolor volta a campo na segunda-feira (16), para enfrentar o Bangu, às 18h (de Brasília), pela quartas de final do Campeonato Carioca.

