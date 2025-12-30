Vasco abre negociação para contratar zagueiro uruguaio Saldivia

Após renovar o contrato do lateral Puma Rodríguez, o Vasco agora intensifica a busca por reforços e está de olho em outro defensor uruguaio. Trata-se do zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, que atua no Colo-Colo, do Chile.

O interesse do Vasco em Saldivia não é novo. Ele chegou a ser monitorado pelo clube na metade do ano, e volta a ser analisado agora para a temporada de 2026. A contratação de um zagueiro é uma das prioridades de Fernando Diniz.

Saldivia é destro, tem 1,80m e está no Colo-Colo desde 2023. Ele foi titular em 19 dos 30 jogos do time na atual temporada, recebendo apenas três cartões amarelos. O jogador tem mais um ano de contrato com os chilenos. Os dados são da Transfermarket.

A negociação está sendo conduzida pelo empresário Marco Vanzini. Também uruguaio e ex-jogador, Vanzini é representante na América do Sul da CAA Stellar, agência que tem sede em Londres e representa dezenas de jogadores sul-americanos. O modelo de negócio — empréstimo ou aquisição dos direitos em definitivo — ainda está sendo discutido.

Além de Saldivia, Vasco tenta contratar colombiano

A contratação do colombiano Johan Rojas, que pertence ao Monterrey, do México, está bem encaminhada. O Vasco tenta empréstimo até o fim da próxima temporada, com obrigação de compra prevista em contrato.

Destro, Rojas pode atuar centralizado, função exercida por Philippe Coutinho no Vasco, ou pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo. A princípio, a contratação é vista como uma opção para compor o elenco cruzmaltino. O jogador também soma convocações para a seleção colombiana sub-23.

