O Grêmio recebeu consultas pelo meio-campista Camilo Reijers, 26 anos, nos últimos dias. O atleta é considerado 'negociável' pelo Tricolor no mercado para a próxima temporada.

A diretoria gremista foi procurada por três clubes até o momento: Chapecoense e Coritiba, que subiram para a Série A, e o Juárez, do México. A informação é da rádio Bandeirantes, de Porto Alegre (RS).

Nesta temporada, Camilo deu uma assistência em 26 partidas, sendo titular em 12 oportunidades. Inicialmente, o novo técnico Luís Castro não pretende utilizá-lo no ano que vem. Na posição, as opções são Arthur, Dodi, Edenilson, Cuéllar, Noriega e o recém-promovido Tiaguinho.

Assim, a alternativa mais provável é um empréstimo para o volante. O contrato de Camilo com o Grêmio vai até o final de 2027.

Camilo pode gerar custos ao Grêmio

O Grêmio pode ter que pagar pela contratação do volante Camilo, que chegou de inicialmente de graça, em fevereiro deste ano. O Ahmat Grozny, da Rússia, entrou com um processo na Fifa.

O time russo entendeu que o meio-campista rescindiu o contrato unilateralmente e acusou o clube brasileiro de aliciamento. Assim, cobra uma indenização de 750 mil dólares (R$ 4,1 milhões, na cotação atual) pela transferência.

O Tricolor, por outro lado, alega que Camilo chegou como agente livre. A diretoria gremista usa a normativa da Fifa por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia para contratá-lo sem custos.

O processo ainda tramita na entidade máxima do futebol. Não há previsão para a sentença.