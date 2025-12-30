Conforme antecipou o jornalista Venê Casagrande e confirmou o Lance!, o Internacional acertou a venda do atacante Ricardo Mathias para o Al Ahli, da Arábia Saudita. O centroavante inclusive já viajou e realizou exames médicos. Agora, restam detalhes para o anúncio oficial por parte dos clubes. A equipe árabe desembolsará 10 milhões de euros, cerca de R$ 64,5 milhões na cotação atual.

O Colorado tem 60% dos direitos do garoto de 19 anos. Pelo que apurou o Lance!, a Ferroviária, de Araraquara, tem outros 30% do passe do atleta, que é dono de 10%.

Inter acerta venda de Ricardo Mathias

Com o percentual que tem do passe do camisa 49, o Inter receberá pouco mais de R$ 38,7 milhões pelo negócio. O valor total da venda será pago em quatro parcelas iguais, com 2,5 milhões sendo repassados em 31 de janeiro, 31 de julho e 31 de dezembro de 2026 e 31 de julho de 2027.

Revelado no ano passado, quando estreou como profissional com o técnico Roger Machado, Mathias teve mais oportunidades em 2025. Neste ano, chegou a ser titular e desbancou Rafael Borré e Enner Valencia. No total, participou de 35 partidas na equipe principal do Inter, com sete gols e uma assistência.

Meta deve ser alcançada

Se o negócio for finalizado até a quarta-feira (31), o montante deve ser contabilizado no orçamento deste ano. Com isso, o clube ficará perto de bater a meta de R$ 160 milhões em vendas de atletas. Com a ida de Luis Otávio para o Orlando City-EUA, o Colorado chegou a R$ 134,5 milhões. Com os R$ 38,7 milhões de Mathias, totalizará R$ 173,2 milhões.

