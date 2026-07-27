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O impacto da ausência de Matheus Pereira no time titular do Cruzeiro

O camisa 10 estava suspenso na partida contra o Botafogo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/07/2026 22:50
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Matheus Pereira contra o Internacional
Matheus Pereira contra o Internacional (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Na partida do último domingo (26), o Cruzeiro sentiu muito a ausência de Matheus Pereira no time titular. Sem o camisa 10, alguns atletas da Raposa foram sobrecarregados no Mineirão e a equipe perdeu qualidade na criação.

Sem o meio-campista, o Cruzeiro atuou praticamente em um 4-2-4, com quatro atacantes de origem e dois volantes. Depois da partida, o segundo volante Matheus Henrique avaliou que Bruno Rodrigues e Marquinhos tiveram papel importante na construção.

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– O Matheus todos sabem. É um jogador que precisa de uma bola. Mas isso não quer dizer que outros jogadores não possam atuar ali quando ele não estiver disponível. Hoje foram o Bruno e o Marquinhos, e tivemos chances. O Bruno criou uma oportunidade para o Marquinhos, que deixou o Kaio na frente do gol. A equipe que jogou hoje esteve determinada a conquistar os três pontos, mas infelizmente não conseguimos – avaliou o jogador.

No entanto, o próprio Matheus Henrique foi um dos atletas sobrecarregados. Ele, Romero e Kaio Jorge foram os jogadores com mais ações com bola na partida. O camisa 7, inclusive, foi o atleta que mais atuou em uma região central do campo, mas mais afastado da área que o 10.

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Baixo desempenho nas bolas longas e nos passes no ataque

Sem Matheus Pereira, o Cruzeiro teve contra o Botafogo o terceiro pior desempenho em bolas longas na era Artur Jorge. A equipe acertou 18 de 42 tentativas (42,9%), o que pesa em um time que explora muito a velocidade de Kaio Jorge.

Além disso, a Raposa teve baixo aproveitamento nos passes no ataque. O camisa 10, no Brasileirão, tem média de 26,3 passes no terço final por partida. Contra o Glorioso, o Cabuloso teve o quarto pior aproveitamento com Artur Jorge em passes no terço final, acertando 91 de 134 (67,9%).

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Com a ausência do camisa 10, Jonathan Jesus, Matheus Henrique e Lucas Romero foram os jogadores com mais passes no campo adversário (28, 43 e 40, respectivamente). No entanto, poucos foram verticais em direção à área: apenas um de Romero, um de Jonathan Jesus e dois errados de Matheus Henrique.

Matheus Henrique conduzindo bola no Mineirão
Matheus Henrique conduzindo bola no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em seus últimos quatro jogos, Matheus Pereira teve média de 2,5 passes verticais tendo a área como alvo, além das enfiadas para as pontas. Contra o Botafogo, Fagner e Jonathan Jesus foram os atletas que mais buscaram a área em seus passes.

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No quesito passes decisivos, quem assumiu a função do camisa 10 foi Lucas Romero. O primeiro volante teve três passes decisivos, exatamente a média de Matheus Pereira nos últimos três jogos oficiais. Ou seja, sem Matheus Pereira, o setor criativo do Cruzeiro ficou nos pés de dois volantes e dois pontas.

Comparativo jogadores que enfrentaram o Botafogo com Matheus Pereira
Comparativo jogadores que enfrentaram o Botafogo com Matheus Pereira (Foto: Reprodução)

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