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Paulinho retorna aos treinos, e Palmeiras inicia preparação para a Copa do Brasil

Camisa 10 foi desfalque na goleada sobre o Vitória devido a entorse no tornozelo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
30/07/2026 15:21
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Paulinho em treinamento do Palmeiras
Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Paulinho participou sem restrições do treinamento do Palmeiras nesta quinta-feira (30) e estará à disposição para a partida contra o Fortaleza, no próximo domingo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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O atacante foi desfalque na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória em razão de uma entorse no tornozelo esquerdo. Enquanto o restante do elenco viajou para Salvador, Paulinho permaneceu em São Paulo para concluir o tratamento da lesão e finalizar o processo de recuperação.

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Treinamento do Palmeiras

Os titulares na última quarta-feira realizaram trabalhos de recuperação física na parte interna da Academia de Futebol. O restante do elenco foi ao gramado para atividades técnicas em dimensões reduzidas, com jogos de seis contra seis.

Bruno Fuchs e Jefté, por sua vez, seguem em processo de recuperação e não participaram das atividades. O zagueiro passou por cirurgia no apêndice, enquanto o lateral-esquerdo sofreu uma lesão no joelho, foi submetido a procedimento cirúrgico na região e só deve retornar na próxima temporada.

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Allan retorna ao time titular

Allan voltou a atuar pelo Palmeiras após cumprir suspensão nos dois primeiros jogos da equipe depois da pausa para a Copa do Mundo, contra Coritiba e Atlético-MG. Em Salvador, retornou à escalação titular, desta vez para exercer a função de ala pela esquerda, em razão da mudança no sistema defensivo para uma linha de três zagueiros.

- Estava um pouco ansioso, foram duas semanas esperando para reestrear novamente. Fiquei muito feliz por ter ido bem e por ter ajudado a equipe. Pela forma que está o campeonato, cada jogo importa. Foi uma grande vitória fora de casa e acho que a gente deu um belo passo à frente - explicou.

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- Foi um tempo que eu precisei também para me adaptar à nova posição que o Abel me colocou. Particularmente, eu gosto bastante de jogar pelo lado direito. Acho que essa formação de três zagueiros vai me ajudar bastante também. Espero poder dar o meu melhor e desempenhar o máximo para ajudar o Palmeiras - completou.

Allan durante treinamento do Palmeiras
Allan durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

No próximo domingo, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Fortaleza, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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