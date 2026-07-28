AO VIVO: assista à apresentação de Zé Lucas no Cruzeiro O volante assinou com a Raposa até 2031

O volante Zé Lucas será apresentado na tarde desta terça-feira (28), às 13h (de Brasília) em coletiva realizada na Toca da Raposa II. O atleta foi contratado pelo Cruzeiro na última sexta-feira e inclusive foi relacionado para o duelo contra o Botafogo.

A negociação pelo meio-campista envolveu ainda mais outros dois jogadores do Cabuloso. Chico da Costa e Murilo Rihkman devem fechar com o Sport.

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Cruzeiro venceu concorrência por Zé Lucas

O Cruzeiro iniciou as negociações por Zé Lucas na semana passada. Inicialmente, havia forte interesse do Flamengo no atleta, discutindo salários pelo atleta. No entanto, segundo apuração do Lance!, o fato de o clube carioca ter interesse no garoto para incluí-lo no Sub-20 pesou nas tratativas.

Em Belo Horizonte, o volante será incorporado ao elenco profissional. Ele chega inclusive para um setor em que a Raposa buscava reforços.

Zé Lucas sendo anunciado pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além do Flamengo, o Cruzeiro também venceu a concorrência de clubes europeus. Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo cegaram a fazer contatos pelo jovem. Franceses, inclusive, enviaram emissários a Recife neste ano.

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Conheça Zé Lucas, joia do Sport

Capitão da Seleção Sub-17 no Mundial do ano passado, o volante Zé Lucas é a principal promessa do Sport para a temporada. O jogador esteve na mira do Botafogo e, após a Copa do Mundo da categoria de 2025, foi cogitado por clubes europeus. O volante, porém, começou a atual temporada lesionado.

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Destro, com 1,74 m de altura, Zé Lucas foi promovido ao grupo titular do Sport no ano passado pelo então técnico do time, Pepa. Com Gilmar dal Pozzo, ganhou experiência na Série B, sendo um dos destaques da equipe. Desde que subiu ao profissional, o volante disputou 57 partidas, sendo 23 delas em 2026.

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