Roland Garros 2026 é primeiro Grand Slam sem Sinner e Alcaraz campeão desde 2023
Principal dupla do tênis mundial está fora do torneio francês
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Roland Garros ficou sem seus dois principais protagonistas antes mesmo da reta decisiva do torneio. Nesta quinta-feira (28), Jannik Sinner foi eliminado de virada pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo na segunda rodada do Grand Slam francês. Já Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, sequer entrou em quadra em Paris por conta de uma lesão no punho direito.
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A queda do italiano encerra uma sequência histórica do tênis masculino. Desde o Australian Open de 2024, apenas Sinner e Alcaraz haviam conquistado títulos de Grand Slam. Foram nove torneios consecutivos dominados pela dupla que assumiu o protagonismo da nova geração.
Número 1 do ranking mundial, Sinner chegou a Roland Garros como favorito ao título e em uma sequência de 30 vitórias consecutivas. O italiano vencia Cerúndolo por 2 sets a 0 e tinha 5 a 1 no terceiro set, mas sofreu fisicamente durante a partida, sentiu cãibras, e acabou levando a virada. A derrota também frustrou a tentativa de Sinner conquistar o único Grand Slam que ainda falta em sua carreira.
Rivalidade virou símbolo da nova geração
A ausência de Alcaraz e a eliminação precoce de Sinner interrompem momentaneamente a principal rivalidade do tênis atual. Os dois dominaram o circuito nas últimas temporadas: se enfrentaram 17 vezes desde 2021. Alcaraz leva vantagem no retrospecto, com dez vitórias contra sete do rival, além de liderar os confrontos em Grand Slams por 4 a 2.
|Categoria:
|Alcaraz:
|Sinner:
Grand Slam
7
4
ATP Finals
0
2
Masters 1000
8
10
Total
15
16
Quais são os novos candidatos ao título?
Sem os dois principais nomes da ATP na disputa, Roland Garros passa a ter uma chave mais aberta. Tenistas como Alexander Zverev, Novak Djokovic (que vai enfrentar João Fonseca) e Casper Ruud aparecem agora entre os favoritos ao título em Paris.
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