João Fonseca sobe no ranking e terá caminho favorável em Montreal Brasileiro garante vaga entre os cabeças de chave do Masters 1000 de Montreal

João Fonseca ganhou uma posição no ranking da ATP e aparece na 27ª colocação da lista divulgada nesta segunda-feira (27). Mesmo sem disputar torneios na última semana, o brasileiro foi beneficiado pela queda do francês Arthur Rinderknech, que perdeu 90 pontos ao descartar resultados e caiu para o 28º lugar.

João Fonseca soma agora 1.710 pontos no ranking da ATP, enquanto Rinderknech caiu para 1.633. Na semana passada, o francês havia ultrapassado o brasileiro, mas voltou a ficar atrás após o descarte de sua pontuação.

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Com a atualização do ranking, Fonseca também confirmou uma vantagem importante para o Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O carioca será o cabeça de chave número 24 da competição, que começa no próximo domingo (2), e terá direito a pular a primeira rodada. A chave principal deve ser sorteada na sexta-feira (31) ou no sábado (1º).

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João Fonseca ao lado do técnico Guilherme Teixeira no UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

O que muda para João Fonseca em Montreal

Como um dos 32 cabeças de chave do torneio, João Fonseca entrará em ação apenas na segunda rodada, prevista para os dias 4 e 5 de agosto. Além da estreia tardia, o brasileiro terá um caminho mais favorável no início da competição. Pelo regulamento, os oito principais cabeças de chave ficam em lados opostos da chave e só podem enfrentar os demais cabeças de chave a partir da terceira rodada. Assim, João Fonseca evita os principais favoritos até, pelo menos, as oitavas de final.

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Os oito primeiros cabeças de chave em Montreal serão Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Flavio Cobolli, Taylor Fritz e Alexander Bublik. A posição de cabeça de chave 24 também foi favorecida pelas ausências de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, que optaram por não disputar o torneio canadense.

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