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João Fonseca sobe no ranking e terá caminho favorável em Montreal

Brasileiro garante vaga entre os cabeças de chave do Masters 1000 de Montreal

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 09:13
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio
João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio (Foto: Divulgação)

João Fonseca ganhou uma posição no ranking da ATP e aparece na 27ª colocação da lista divulgada nesta segunda-feira (27). Mesmo sem disputar torneios na última semana, o brasileiro foi beneficiado pela queda do francês Arthur Rinderknech, que perdeu 90 pontos ao descartar resultados e caiu para o 28º lugar.

João Fonseca soma agora 1.710 pontos no ranking da ATP, enquanto Rinderknech caiu para 1.633. Na semana passada, o francês havia ultrapassado o brasileiro, mas voltou a ficar atrás após o descarte de sua pontuação.

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Com a atualização do ranking, Fonseca também confirmou uma vantagem importante para o Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O carioca será o cabeça de chave número 24 da competição, que começa no próximo domingo (2), e terá direito a pular a primeira rodada. A chave principal deve ser sorteada na sexta-feira (31) ou no sábado (1º).

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João Fonseca ao lado do técnico Guilherme Teixeira em um dos intervalos da partida contra Moutet no UTS Rio
João Fonseca ao lado do técnico Guilherme Teixeira no UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

O que muda para João Fonseca em Montreal

Como um dos 32 cabeças de chave do torneio, João Fonseca entrará em ação apenas na segunda rodada, prevista para os dias 4 e 5 de agosto. Além da estreia tardia, o brasileiro terá um caminho mais favorável no início da competição. Pelo regulamento, os oito principais cabeças de chave ficam em lados opostos da chave e só podem enfrentar os demais cabeças de chave a partir da terceira rodada. Assim, João Fonseca evita os principais favoritos até, pelo menos, as oitavas de final.

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Os oito primeiros cabeças de chave em Montreal serão Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Flavio Cobolli, Taylor Fritz e Alexander Bublik. A posição de cabeça de chave 24 também foi favorecida pelas ausências de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, que optaram por não disputar o torneio canadense.

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