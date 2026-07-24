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Campeã de Grand Slam é presa por fraude no Japão

Rita Hiraki teria aplicado golpe pelas redes sociais

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 19:36
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Ex-tenista japonesa Rita Hiraki (Arquivo)
Ex-tenista japonesa Rita Hiraki (Arquivo)

Em Roland Garros, em 1997, ano do primeiro dos três títulos de Gustavo Kuerten na capital francesa, Rita Hiraki viveu seu momento de maior glória no tênis. Na ocasião, no saibro francês, ela venceu as duplas mistas, ao lado do indiano Mahesh Bhuphati. Mas, na última quarta-feira (22), a ex-tenista japonesa foi presa na cidade de Chiba, região metropolitana de Tóquio, onde trabalha em uma empresa, acusada de fazer parte de uma fraude on-line.

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Hiraki teria fraudado, pelas redes sociais, uma mulher em 300 mil ienes, o que equivale a cerca de R$ 9 mil. A vítima teria sido coagida a pagar os custos de um certificado para que a alfândega liberasse objetos pessoais da falecida esposa, motivo pelo qual transferiu, em 30 de maio de 2022, o valor acima para uma conta bancária da ex-campeã de Roland Garros.

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Fraude teria sido repetida

Imagens da agência bancária mostraram Hiraki sacando um montante da conta no mesmo dia. A polícia local revelou estar investigando novas denúncias de golpes com transferências para a conta da ex-tenista, que nega as acusações.

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Rika Hiraki e o indiiano Mahesh Bhupathi com o troféu das duplas mistas de Roland Garros em 1997
Rika Hiraki e o indiiano Mahesh Bhupathi com o troféu das duplas mistas de Roland Garros em 1997 (Arquivo)
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