Campeã de Grand Slam é presa por fraude no Japão
Rita Hiraki teria aplicado golpe pelas redes sociais
Em Roland Garros, em 1997, ano do primeiro dos três títulos de Gustavo Kuerten na capital francesa, Rita Hiraki viveu seu momento de maior glória no tênis. Na ocasião, no saibro francês, ela venceu as duplas mistas, ao lado do indiano Mahesh Bhuphati. Mas, na última quarta-feira (22), a ex-tenista japonesa foi presa na cidade de Chiba, região metropolitana de Tóquio, onde trabalha em uma empresa, acusada de fazer parte de uma fraude on-line.
➡️Britânico que treinou com João Fonseca vive pior sequência da carreira
➡️Derrota de freguês beneficia João Fonseca no ranking
➡️Fã de Alcaraz, Léo Ortiz, do Flamengo, elogia número 1 do Brasil
Hiraki teria fraudado, pelas redes sociais, uma mulher em 300 mil ienes, o que equivale a cerca de R$ 9 mil. A vítima teria sido coagida a pagar os custos de um certificado para que a alfândega liberasse objetos pessoais da falecida esposa, motivo pelo qual transferiu, em 30 de maio de 2022, o valor acima para uma conta bancária da ex-campeã de Roland Garros.
➡️Técnico de João Fonseca cita Guga para relembrar maior vitória
➡️Andre Agassi dá conselho a João Fonseca
➡️Após ter passaporte roubado, Guto Miguel perde torneio nos EUA
Jannik Sinner et Novak Djokovic se retirent de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers.— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 24, 2026
Félix Auger-Aliassime sera la deuxième tête de série du tournoi.
Liste des joueurs mise à jour 👉https://t.co/VxVs17vuaa
Fraude teria sido repetida
Imagens da agência bancária mostraram Hiraki sacando um montante da conta no mesmo dia. A polícia local revelou estar investigando novas denúncias de golpes com transferências para a conta da ex-tenista, que nega as acusações.
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
#OnThisDay in 1️⃣9️⃣9️⃣7️⃣ French Open, @Maheshbhupathi became the first 🇮🇳 player to win a Grand Slam tournament.— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) June 7, 2020
Mahesh Bhupathi and Japanese player Rika Hiraki won the 🏆 defeating Lisa Raymond and Patrick Galbraith 6-4, 6-1 in the final. pic.twitter.com/ih5oa2W5c5
Tudo sobre
Tênis
Saída de Sinner e Djokovic abre caminho para João FonsecaHá 1 hora
Tênis
Técnico de João Fonseca cita Guga ao relembrar maior vitóriaHá 1 dia
Fora de Campo
CazéTV garante direitos exclusivos do WTA Tour até 2030Há 1 dia
Tênis
Após ter passaporte roubado, Guto Miguel perde torneioHá 1 dia
Tênis
Lenda americana Andre Agassi dá conselho a João FonsecaHá 1 dia
Tênis
Após treino com João Fonseca, rival busca pôr fim à pior fase da carreiraHá 1 dia
Mais LANCE!