Lenda americana Andre Agassi dá conselho a João Fonseca
Ídolo americano está em São Paulo para evento
Dono de oito títulos de Grand Slams e de um ouro olímpico, Andre Agassi é um dos maiores nomes da história do tênis. O ídolo americano também revolucionou a modalidade com suas roupas coloridas e cortes de cabelo. Em mais uma passagem pelo Brasil em 2026, o ex-número 1 do mundo, nesta quinta-feira, em São Paulo, opinou sobre a trajetória de João Fonseca:
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- Aprenda a não ouvir conselhos. Não ouça as pessoas que querem aconselhá-lo. Questione-as, segure na luz o que dizem. Escolha de forma sábia, escolha quem está ao seu redor - disse o americano, durante a abertura do Expert XP 2026.
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Em fevereiro, o ex-líder do ranking foi um dos convidados ilustres do Rio Open, ocasião em que chegou a conversar com João Fonseca após um dos treinos. E também foi o americano quem entregou o troféu de campeão das duplas ao carioca e ao mineiro Marcelo Melo. Em setembro de 2025, em San Francisco, o americano foi o capitão da equipe do número 1 do Brasil na Laver Cup.
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A autobiografia de Agassi é um dos best-sellers da modalidade. E, nesta quinta, o ídolo do tênis relembrou algumas situações de seu início no tênis.
O ex-número 1 do mundo era o caçula de quatro filhos e seu pai, um imigrante iraniano e ex-boxeador, via na modalidade um atalho para alcançar o "sonho americano". Aos 13 anos, Andre saiu de casa e passou a morar e treinar em uma das mais conceituadas academias americanas, fundada pelo compatriota Nick Bolettieri, na Flórida.
- O tênis era algo que eu tinha de fazer. Quando eu ganhava, isso apenas aumentava a pressão e as expectativas. Parecia uma roda interminável de ter sempre de provar alguma coisa - relembrou o campeão olímpico de 1996, em Atlanta, nos EUA.
Agassi alcançou o topo do ranking pela primeira vez em 1995. Mas, segundo ele, esse feito não trouxe o sentimento esperado de realização e, dois anos depois, caiu para o 141º lugar. O ídolo do tênis revelou também ter se inspirado em iniciativas de educação para crianças em áreas vulneráveis para voltar a brilhar.
- Só porque eu não escolhi a minha vida não significa que eu não possa assumir o controle dela. Quando tirei os olhos de mim e os coloquei em quem precisava daquilo que eu gostaria de ter tido, encontrei resiliência e comprometimento - contou.
A lenda americana não se entregou e, em 1999, venceu Roland Garros, o Grand Slam que lhe faltava, e terminou a temporada como número 1 do mundo. E o que mudou no Agassi de 1999?
- A principal diferença é que eu queria estar lá. Não conseguia mais ser distraído por resultados, placares, derrotas ou sucessos. Passei a me concentrar no momento presente e no próximo ponto, recordou o tenista, que encerrou a carreira em 2006.
João Fonseca participa do evento
No sábado, João Fonseca terá a companhia do esquiador, campeão olímpico, Lucas Pinheiro em uma das palestras do evento em São Paulo.
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