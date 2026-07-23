Após ter passaporte roubado, Guto Miguel perde torneio Líder do ranking mundial juvenil jogaria torneio em Washington

Antes de vencer, em Roland Garros, o primeiro de seus dois títulos juvenis de Grand Slam, em junho, Guto Miguel teve o passaporte e cartões roubados durante torneio na Itália. Por isso, o goiano, líder do ranking mundial da categoria, terá que "recalcular a rota" para dar sequência à transição para o tênis profissional. Sondado para disputar o qualificatório do ATP 500 de Washington, o brasileiro de 17 anos teve problemas com o visto de entrada nos Estados Unidos e não estará presente na competição, que começa neste sábado (25). A informação foi divulgada pelo jornalista especializado Ben Rothenberg, do site Bounces.

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O jovem brasileiro foi vítima dos roubos durante a semana em que venceu as duplas do Trofeo Bonfiglio, em Milão, na Itália.

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A organização do evento na capital americana planejava fazer um convite ao líder do ranking mundial juvenil, que acabou perdendo a oportunidade pela falta do visto exigido para entrar no país. Sem a possibilidade de contar com o tenista brasileiro, o torneio convidou o americano Jordan Lee e o australiano Cruz Hewitt, campeão e vice de Wimbledon na chave de simples masculina, respectivamente.

O ATP 500 de Washington é um dos eventos que marca a retomada da temporada de quadra rápida. O campeonato terá três nomes do top 10 do tênis mundial entre os participantes: Alex de Minaur, Ben Shelton e Taylor Fritz. Além deles, estão confirmados o tcheco Jakub Mensik, algoz de João Fonseca em Roland Garros, e Nick Kyrgios, que perdeu para Guto recentemente no UTS Rio, torneio de exibição realizado no Maracanãzinho.

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Guto Miguel corre contra o tempo para disputar o US Open juvenil

Guto Miguel leva mão à cabeça na semifinal do UTS Rio (Foto: Divulgação)

O jovem brasileiro foi vítima do roubo na semana em que venceu, nas duplas, o Trofeo Bonfiglio, em Milão, na Itália.

Campeão juvenil de Roland Garros no simples e de Wimbledon nas duplas, Guto Miguel ocupa a 840ª posição no ranking da ATP e fez sua estreia em uma chave principal do circuito no Rio Open, em fevereiro. O goiano competiu nos Estados Unidos pela última vez em março, quando disputou o quali do Masters 1000 de Miami.

Sem compromissos definidos no calendário após o vice-campeonato no UTS Rio, Guto precisará resolver a situação do visto americano a tempo de disputar o US Open juvenil, último Grand Slam do ano. A competição será realizada na primeira semana de setembro, em Nova Iorque.

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