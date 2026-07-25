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João Fonseca vê caminho árduo, mas sonha ser número 1 do mundo

Tenista destacou evolução rápida na carreira e relembrou vitória sobre Djokovic

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
25/07/2026 18:57
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O tenista João Fonseca participa de painel durante evento em São Paulo
O tenista João Fonseca participa de painel durante evento em São Paulo (Foto: Paulo Bareta/ Divulgação/ Expert XP)

Aos 19 anos, João Fonseca está habituado à pressão de ser o principal tenista do país. Atual número 28 do ranking da ATP, ele já não se considera mais uma promessa do esporte e não hesita em revelar suas principais ambições da carreira: se tornar número 1 do mundo e levar o Brasil ao topo do cenário do tênis.

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Na tarde deste sábado, João participou de um painel da Expert XP, evento de investimentos realizado em São Paulo. Ao lado do esquiador e campeão olímpico Lucas Pinheiro, o tenista refletiu sobre os aprendizados desde que estreou no circuito profissional, em 2024.

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— Meu maior sonho é ser número 1 do mundo e ganhar Grand Slam. Parece pequena a distância, mas realmente é bem longa e árdua. Estou aprendendo muito nesses últimos dois anos, sei o tanto de pressão, expectativa e comparação que vem sobre mim, mas também vem um suporte maravilhoso. Em todo lugar que eu vá, a torcida está lá, querendo ver o Brasil no topo. Sempre fui bem patriota nesse aspecto e espero que um dia eu consiga fazer história como Ayrton (Senna), Pelé e Ronaldinho fizeram - disse.

O esquiador Lucas Pinheiro (esq.) e o tenista João Fonseca participam de painel em evento em São Paulo
O esquiador Lucas Pinheiro (esq.) e o tenista João Fonseca participam de painel em evento em São Paulo (Foto: Paulo Bareta/ Divulgação/ Expert XP)

João Fonseca não acreditava em vitória sobre Djokovic

Entre os grandes momentos de sua rápida ascensão no circuito profissional, João Fonseca destaca a vitória sobre Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros, em maio deste ano, como um dos mais especiais. Jogando na quadra Philippe-Chatrier pela primeira vez, o brasileiro buscou a virada após sair perdendo por 2 sets a 0.

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— É difícil descrever, ele é simplesmente o melhor de todos os tempos. Eu entrei na partida só pra curtir. Eu comecei o jogo visivelmente nervoso e tenso jogando contra um ídolo, mas depois fui fazendo meu jogo, me encontrando. Eu nem pensava no final, só fui jogando, curtindo e mantendo o foco. Eu só comecei a acreditar (na vitória) depois que ganhei o terceiro set. Quando eu ganhei, realmente demorei um tempo pra acreditar - contou.

Apesar da surpresa pelo feito, João reservou um tempo para celebrar a vitória com sua equipe, algo raro na rotina de um tenista profissional.

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— No tênis é difícil a gente ter um tempo pra comemorar, mas dessa vez eu, junto com meu time, tive uma pequena comemoração. Foi emotiva, mas discreta, já focando o próximo. O tênis tem muito disso, é semana após semana. Nos meus dois maiores títulos, eu tive zero horas pra comemorar, porque é corrido. Esses momentos são muito importantes e especiais - relembrou.

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