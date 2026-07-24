Saída de Sinner e Djokovic abre caminho para João Fonseca
Italiano e sérvio desistem do Masters 1000 de Montreal
O próximo torneio de João Fonseca, o Masters 1000 de Montreal, que começa em 2 de agosto, sofreu duas baixas nesta sexta-feira. O líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, e o número 7 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, desistiram da competição. Com essas saídas, o número 1 do Brasil, que vai retomar o 27º lugar do ranking na segunda-feira, será, no mínimo, o 24º cabeça de chave do evento em solo canadense.
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Nessa posição em Montreal, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira deve ter a chance de medir forças, na terceira rodada, com um dos tenistas entre o 9º e o 16º favoritos no Canadá. Atualmente, estão nessa lista o tcheco Jiri Lehecka, o norueguês Casper Ruud, o russo Andrey Rublev, o italiano Lorenzo Musetti , o americano Learner Tien, o tcheco Jakub Mensik, o monegasco Valentin Vacherot ou Frances Tiafoe.
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Será a segunda participação do número 1 do Brasil no Masters 1000 canadense, na quadra dura. Ano passado, em Toronto, então 49º do mundo, o carioca foi surpreendido na estreia pelo australiano Tristan Schoolkate (103º), por 7/6 (5) e 6/4.
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João Fonseca neste sábado em São Paulo
O número 1 do Brasil embarca na quarta-feira (29) para Montreal. Nesta sexta, o carioca treinou pela manhã na Yes Tennis e, de tarde, embarcou para São Paulo. No sábado, ele será uma das atrações do Expert XP 2026, na capital paulista. No palco, o tenista terá a companhia do esquiador Lucas Pinheiro, campeão olímpico.
Jannik Sinner et Novak Djokovic se retirent de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers.— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 24, 2026
Félix Auger-Aliassime sera la deuxième tête de série du tournoi.
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