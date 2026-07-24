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Saída de Sinner e Djokovic abre caminho para João Fonseca

Italiano e sérvio desistem do Masters 1000 de Montreal

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 17:57
Atualizado há 1 minutos
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João Fonseca devolve a bola de backhand em partida pelo UTS Rio
João Fonseca devolve a bola de backhand em partida pelo UTS Rio (Foto: Divulgação)

O próximo torneio de João Fonseca, o Masters 1000 de Montreal, que começa em 2 de agosto, sofreu duas baixas nesta sexta-feira. O líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, e o número 7 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, desistiram da competição. Com essas saídas, o número 1 do Brasil, que vai retomar o 27º lugar do ranking na segunda-feira, será, no mínimo, o 24º cabeça de chave do evento em solo canadense.

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Nessa posição em Montreal, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira deve ter a chance de medir forças, na terceira rodada, com um dos tenistas entre o 9º e o 16º favoritos no Canadá. Atualmente, estão nessa lista o tcheco Jiri Lehecka, o norueguês Casper Ruud, o russo Andrey Rublev, o italiano Lorenzo Musetti , o americano Learner Tien, o tcheco Jakub Mensik, o monegasco Valentin Vacherot ou Frances Tiafoe.

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Será a segunda participação do número 1 do Brasil no Masters 1000 canadense, na quadra dura. Ano passado, em Toronto, então 49º do mundo, o carioca foi surpreendido na estreia pelo australiano Tristan Schoolkate (103º), por 7/6 (5) e 6/4.

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João Fonseca neste sábado em São Paulo

O número 1 do Brasil embarca na quarta-feira (29) para Montreal. Nesta sexta, o carioca treinou pela manhã na Yes Tennis e, de tarde, embarcou para São Paulo. No sábado, ele será uma das atrações do Expert XP 2026, na capital paulista. No palco, o tenista terá a companhia do esquiador Lucas Pinheiro, campeão olímpico.


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João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio
João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio (Foto: Divulgação)
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