João Fonseca faz virada histórica e derruba Djokovic em Roland Garros

João Fonseca protagonizou o maior feito de sua brilhante carreira até aqui, nesta sexta-feira. Diante de ninguém menos do que o maior recordista da história, o tricampeão sérvio Novak Djokovic, de 39 anos, o carioca, de 19, conquistou uma virada épica, por 3 sets a 2, por 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, numa batalha de 4h53m, na terceira rodada de Roland Garros. Foi o jogo mais longo da carreira do ex-líder do ranking no saibro francês.

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- Seguimos acreditando. Estamos na quarta rodada, vamos com tudo - disse o brasileiro, em português, ainda em quadra, para delírio da torcida.

Nas oitavas de final, sua primeira em Grand Slams na carreira, o carioca encara o americano Tommy Paul ou o norueguês Casper Ruud.

O triunfo do jovem carioca garante um novo campeão de Slam. Isso porque o recordista de títulos desse nível (24) era o último ainda vivo na chave.

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Especialmente no início, o nervosismo foi, nitidamente, um adversário a mais para o brasileiro. O que é até compreensível, já que jogava pela primeira vez na quadra central, a Philippe Chatrier. Errático, João Fonseca ofereceu pouca resistência e foi quebrado logo no game de abertura. Do outro lado, com mais vitórias (103) no torneio do que o rival na carreira (50), o ex-líder do ranking manteve o domínio e conquistou nova quebra no quinto game.

O número 1 do Brasil, no entanto, começou a entrar no jogo quando sacou em 1/5, 0/40 e salvou os três breaks, que também eram set points. Foi o game mais demorado até ali, com quase seis minutos. Em seguida, João devolveu uma das quebras e passou a incomodar o adversário.

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Na segunda parcial, João Fonseca vinha confirmando o saque com relativa facilidade até o quinto game. Foi aí que o ex-líder do ranking aproveitou o primeiro break do set para conquistar nova quebra. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira não se abateu e teve a chance de devolver a quebra no oitavo game, quando o oponente sacava em 4/3. Mas Djokovic salvou a bola de quebra, abriu 5/3 e comemorou muito. Dois games depois, fechou o set.

Mesmo com duas parciais abaixo, o jovem brasileiro não se abateu e, no segundo game do set seguinte, conquistou a quebra. Era a primeira vez que ele fazia isso antes do rival em uma parcial. Em sequência, no game mais longo da partida até aqui, com quase oito minutos, o número 1 do Brasil teve sangue frio e talento para salvar dois breaks e abrir 3/0. Dali em diante, o caçula da partida só foi ter o serviço ameaçado e, com dois aces seguidos, fechou o set.

O 30º do mundo seguiu com o pé no acelerador e teve cinco breaks na abertura do quarto set. Aproveitou o último deles para abrir nova vantagem. Mas o tricampeão não parou de lutar e deu o troco no quarto game, quando o rival sacou em 2/1. Djokovic precisou usar todo seu repertório para sair das cordas no 4/4, quando salvou dois breaks. No primeiro, o brasileiro forçou uma direita, que foi na rede. No segundo, o tricampeão encaixou um ace. Dois games depois, no entanto, João conquistou a quebra, com uma direita no contrapé, e voltou a levantar a torcida. Em seguida, com o heroico brasileiro fechou mais um set.

Ter uma quebra de desvantagem no set decisivo, em condições normais, contra Djokovic, seria a certeza de derrota. Mas o número 1 do Brasil, que foi quebrado no terceiro game, seguiu lutando. E deu o troco quando o veterano serviu em seguida. No 11º game, veio a derradeira quebra. E, com mais um ace, João fechou o jogo para fazer história.