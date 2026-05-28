Cerúndolo confessa ter tido sorte contra Sinner em Roland Garros

Após derrotar Jannik Sinner em uma das maiores zebras da história de Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo quis evitar polêmicas. O argentino perdeu os dois primeiros sets por 6/3 e 6/2, e perdia o terceiro por 5/1. Contudo, Sinner começou a passar mal e perdeu rendimento drasticamente, o que colocou Cerúndolo de volta ao jogo.

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Após a virada, o argentino disse que fez a sua parte, mas confessou que a situação do adversário o beneficiou. Apesar disso, Cerúndolo afirmou que, após a partida, Sinner o parabenizou.

- Tive sorte hoje. Obviamente eu dei o meu melhor e tentei jogar meu melhor tênis, mas também não vou me achar. Eu não estava conseguindo fazer mais de três games por set contra ele.

Jannik Sinner passa mal em partida contra Juan Manuel Cerúndolo em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Sinner também foi perguntado sobre a partida. O italiano minimizou a culpa no calor e afirmou que já não se sentia muito bem antes. "Depois, na metade do terceiro set, mesmo jogando um grande tênis, sentia que estava perdendo energia. Mas isso é o esporte, tentei com o que tinha", justificou.

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- Eu lutei, começando a me sentir muito tonto. Tentei sacar para fechar, mas não tinha muita energia. Parabéns a ele. Não quero tirar nada dele. Ele jogou uma partida muito sólida, especialmente no final.

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Sinner era favorito em Roland Garros

O italiano vinha de uma sequência de 30 vitórias consecutivas e havia acabado de completar o "Golden Masters", marca alcançada por tenistas que conquistam os nove torneios Masters 1000 do circuito. Com a sua eliminação precoce, o alemão Alexander Zverev assumiu a condição de principal favorito das casas de aposta para o título em Paris.

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De acordo com o OddsChecker, o alemão paga 7,5 vezes cada dinheiro apostado nele. O segundo colocado é Novak Djokovic, pagando 13 vezes. O sérvio enfrentará o brasileiro João Fonseca na próxima sexta-feira (29).

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