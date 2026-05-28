Cerúndolo confessa ter tido sorte contra Sinner em Roland Garros
O argentino protagonizou uma virada histórica após Jannik Sinner passar mal
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Após derrotar Jannik Sinner em uma das maiores zebras da história de Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo quis evitar polêmicas. O argentino perdeu os dois primeiros sets por 6/3 e 6/2, e perdia o terceiro por 5/1. Contudo, Sinner começou a passar mal e perdeu rendimento drasticamente, o que colocou Cerúndolo de volta ao jogo.
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Após a virada, o argentino disse que fez a sua parte, mas confessou que a situação do adversário o beneficiou. Apesar disso, Cerúndolo afirmou que, após a partida, Sinner o parabenizou.
- Tive sorte hoje. Obviamente eu dei o meu melhor e tentei jogar meu melhor tênis, mas também não vou me achar. Eu não estava conseguindo fazer mais de três games por set contra ele.
Sinner também foi perguntado sobre a partida. O italiano minimizou a culpa no calor e afirmou que já não se sentia muito bem antes. "Depois, na metade do terceiro set, mesmo jogando um grande tênis, sentia que estava perdendo energia. Mas isso é o esporte, tentei com o que tinha", justificou.
- Eu lutei, começando a me sentir muito tonto. Tentei sacar para fechar, mas não tinha muita energia. Parabéns a ele. Não quero tirar nada dele. Ele jogou uma partida muito sólida, especialmente no final.
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Sinner era favorito em Roland Garros
O italiano vinha de uma sequência de 30 vitórias consecutivas e havia acabado de completar o "Golden Masters", marca alcançada por tenistas que conquistam os nove torneios Masters 1000 do circuito. Com a sua eliminação precoce, o alemão Alexander Zverev assumiu a condição de principal favorito das casas de aposta para o título em Paris.
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De acordo com o OddsChecker, o alemão paga 7,5 vezes cada dinheiro apostado nele. O segundo colocado é Novak Djokovic, pagando 13 vezes. O sérvio enfrentará o brasileiro João Fonseca na próxima sexta-feira (29).
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