As aposentadorias de Rafael Nadal e Roger Federer, antigos integrantes do lendário trio ao lado de Novak Djokovic, abriram espaço para uma nova – e já brilhante – rivalidade no tênis: Jannik Sinner x Carlos Alcaraz. Ainda assim, pela dimensão alcançada pelo antigo "Big Three", fãs seguem em busca de um novo nome capaz de completar uma nova geração dominante. Após a vitória sobre Djokovic, João Fonseca passou a surgir como um forte candidato para esse posto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Torcida celebra atuação de João Fonseca

I'm a Joao Fonseca fan for life now. — Hal (@halekduo) May 29, 2026

Tradução: "Agora sou fã de João Fonseca para sempre."

Signore e signori oggi c'è stato un passaggio di consegne che si è sublimato con gli ultimi tre ace: Joao Fonseca è un fuoriclasse.



Il mondo del tennis ha trovato il terzo violino insieme a Sinner ed Alcaraz.#FonsecaDjokovic #RolandGarros — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) May 29, 2026

Tradução: "Senhoras e senhores, hoje houve uma passagem de bastão que se culminou com os últimos três ases: João Fonseca é uma superestrela. O mundo do tênis encontrou o terceiro violino ao lado de Sinner e Alcaraz."

Gutted for Djokovic. But full respect to Joao Fonseca. The only guy from the young generation other than Sinner/Alcaraz who looks grand slam worthy. Hope he goes and wins it. #RolandGarros — Harry 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@harryxafc) May 29, 2026

Tradução: "Que pena para o Djokovic. Mas todo o meu respeito ao João Fonseca. O único da nova geração, além do Sinner e do Alcaraz, que parece ter nível para um Grand Slam. Espero que ele vá lá e vença."

continua após a publicidade

Fonseca dosent even look tired after going through 2 absolute wars this dude is gonna be the 3rd member of the new big 3 alcaraz,sinner,and now Joao — clutch (@ClutchClippedit) May 29, 2026

Tradução: "Fonseca nem parece cansado depois de ter passado por duas batalhas épicas. Esse cara vai ser o terceiro membro do novo Big 3: Alcaraz, Sinner e agora João."

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Joao Fonseca



The next big 3 to rule Tennis for another 15-20 years — pragadeesh (@pragatweetz) May 29, 2026

Tradução: "Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, João Fonseca: os próximos três grandes nomes a dominar o tênis por mais 15 a 20 anos."

➡️ Qual era o tamanho de Djokovic com a idade de João Fonseca?

Brasileiro supera melhor desempenho em Paris

Com a histórica virada desta sexta-feira (29), contra o sérvio Novak Djokovic, o tenista de 19 anos ultrapassa sua melhor campanha em Grand Slams. Aos 18 anos, no ano passado, ele brilhou ao conquistar a vaga para a terceira rodada em Paris e em Wimbledon. Com a vitória, será a primeira vez que o brasileiro chega à quarta fase do Grand Slam disputado em Paris, na França.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre João Fonseca e Djokovic?

O nervosismo ficou evidente para João Fonseca logo no início da partida, especialmente por atuar pela primeira vez na quadra Philippe Chatrier. Errando bastante, o brasileiro sofreu uma quebra logo no primeiro game e viu Novak Djokovic dominar a parcial, abrindo vantagem com mais uma quebra no quinto game. A reação começou quando João salvou três set points ao sacar em 1/5, 0/40, no game mais longo até então, antes de devolver uma das quebras e passar a equilibrar o confronto.

No segundo set, o brasileiro confirmou seus serviços com mais tranquilidade até sofrer uma quebra no quinto game. João ainda teve a chance de devolver no oitavo, mas Djokovic salvou o break point, abriu vantagem e fechou a parcial pouco depois. Mesmo dois sets abaixo, Fonseca não se entregou: conseguiu sua primeira quebra antes do rival no terceiro set, abriu 3/0 após salvar dois break points em um game de quase oito minutos e controlou a parcial até fechar com dois aces consecutivos.

O embalo seguiu no quarto set, quando João aproveitou a última de cinco oportunidades de quebra logo no início. Djokovic reagiu e empatou a disputa, mas o brasileiro voltou a crescer nos momentos decisivos, conquistou nova quebra no fim da parcial e levou o jogo ao quinto set. Mesmo sendo quebrado primeiro na parcial decisiva, João respondeu imediatamente e manteve a pressão até conseguir a quebra definitiva no 11º game. Depois, confirmou a vitória com mais um ace para completar uma atuação histórica.

Novak Djokovic reage durante a partida de simples masculina contra João Fonseca (Foto: Thomas Samson / Afp)

🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.