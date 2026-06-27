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João Fonseca prevê estreia complicada em Wimbledon

Número 1 do Brasil desafia o espanhol Agut, semifinalista em 2019, na segunda-feira

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 22:15
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João Fonseca em treino em Wimbledon
João Fonseca em treino em Wimbledon (Foto: Divulgação)

Com 55 vitórias em 83 jogos na grama no currículo, Roberto Bautista-Agut, aos 38 anos, tem um título nessa superfície, em 's-Hertogenbosch, na Holanda, em 2014. E, também, uma semifinal de Wimbledon, há sete anos. Por essas e outras, João Fonseca sabe que o espanhol, seu adversário na estreia na grama britânica, na segunda-feira, merece todo o respeito.

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    - Primeira rodada difícil, com certeza, contra um adversário experiente, já teve semifinal aqui, semi de Queens ano passado (também na grama, em Londres), joga bem nessa superfície. Para mim é mais um oportunidade de jogar em Wimbledon, torneio tão maravilhoso, contra um dos jogadores mais experientes do tour. Estou me sentindo bem em quadra, fazendo bons treinamentos. Então é aproveitar, jogar um bom tênis, ponto a ponto, e vamos com tudo - disse o pupilo do técnico Guilherme Teixeira.

    Rival tem aproveitamento melhor que o de João Fonseca

    O aproveitamento do espanhol, ex-número 9 e atual 163º, na carreira, na grama, é de 66%.

    Número 27 do mundo, aos 19 anos, João Fonseca soma três vitórias em oito partidas nesse piso como profissional. Seu aproveitamento é de 37%.

    Em 2026, tanto o brasileiro quanto o espanhol perderam a única partida que fizeram na grama, em chave principal de ATP. Enquanto João Fonseca foi superado pelo anfitrião Yannick Hanfmann (59º), no ATP 500 de Halle, na Alemanha, o rival foi superado pelo americano Marcos Giron (88º), no ATP 250 de Stuttgart, no mesmo país.

    Agut jogou o qualifying de Halle, mas perdeu na segunda rodada, para o belga Raphael Collignon (51º).

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