João Fonseca prevê estreia complicada em Wimbledon Número 1 do Brasil desafia o espanhol Agut, semifinalista em 2019, na segunda-feira

Com 55 vitórias em 83 jogos na grama no currículo, Roberto Bautista-Agut, aos 38 anos, tem um título nessa superfície, em 's-Hertogenbosch, na Holanda, em 2014. E, também, uma semifinal de Wimbledon, há sete anos. Por essas e outras, João Fonseca sabe que o espanhol, seu adversário na estreia na grama britânica, na segunda-feira, merece todo o respeito.

continua após a publicidade

➡️Estreia de João Fonseca em Wimbledon: saiba que horas começa o jogo

➡️Rival de estreia de João Fonseca em Wimbledon vive jejum de vitórias

- Primeira rodada difícil, com certeza, contra um adversário experiente, já teve semifinal aqui, semi de Queens ano passado (também na grama, em Londres), joga bem nessa superfície. Para mim é mais um oportunidade de jogar em Wimbledon, torneio tão maravilhoso, contra um dos jogadores mais experientes do tour. Estou me sentindo bem em quadra, fazendo bons treinamentos. Então é aproveitar, jogar um bom tênis, ponto a ponto, e vamos com tudo - disse o pupilo do técnico Guilherme Teixeira.

Rival tem aproveitamento melhor que o de João Fonseca

O aproveitamento do espanhol, ex-número 9 e atual 163º, na carreira, na grama, é de 66%.

Número 27 do mundo, aos 19 anos, João Fonseca soma três vitórias em oito partidas nesse piso como profissional. Seu aproveitamento é de 37%.

Em 2026, tanto o brasileiro quanto o espanhol perderam a única partida que fizeram na grama, em chave principal de ATP. Enquanto João Fonseca foi superado pelo anfitrião Yannick Hanfmann (59º), no ATP 500 de Halle, na Alemanha, o rival foi superado pelo americano Marcos Giron (88º), no ATP 250 de Stuttgart, no mesmo país.



Agut jogou o qualifying de Halle, mas perdeu na segunda rodada, para o belga Raphael Collignon (51º).

continua após a publicidade

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.