AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca em Wimbledon
Número 1 do Brasil encara o espanhol Roberto Bautista-Agut em Londres
Aos 19 anos, João Fonseca inicia, nesta segunda-feira, mais uma campanha em Wimbledon. O adversário do brasileiro é o espanhol Roberto Bautista-Agut, de 38 anos, ex-número 9 do mundo e atual 163º, semifinalista em Londres em 2019. O Lance! acompanha o inédito duelo ao vivo.
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
|3º set
João Fonseca
5
Bautista-Agut
6
1º set
- Número 1 do Brasil, no saque, salva o primeiro set point.
- Brasileiro vai para o saque em 5/6.
- João empata em 5/5.
- Agut confirma e vira o set: 5/4.
- Brasileiro erra uma direita, e rival devolve a quebra. Vai sacar em 4/4.
- Ex-número 9 do mundo, com dificuldade, confirma.
- João Fonseca confirma de zero e faz 4/2.
- Espanhol salva segundo break e diminui a desvantagem para 3/2.
- Agut, dessa vez, salva a bola de quebra.
- Brasileiro pressiona o saque do oponente e tem novo break.
- O pupilo do técnico Guilherme Teixeira salva os dois breaks e abre 3/1.
- Com um winner, o carioca salva novo break no quarto game.
- O brasileiro salva um break, com um ótimo primeiro saque.
- Com uma bola no contrapé, João Fonseca conquista a primeira quebra do jogo. Vai sacar em 2/1.
- Número 1 do Brasil sai de 15/30 e confirma.
- Espanhol faz 1/0.
- Agut inicia o jogo no saque.
- Começou o aquecimento.
- Quem avançar enfrenta o holandês Jesper de Jong (73º) ou o australiano Rinky Hijikata (82º).
- Os dois jogadores estão em quadra.
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Pré-jogo
O carioca e o rival fazem a terceira partida da quadra 18. Na preliminar, que terminou às 9h47 (de Brasília), o americano Tommy Paul venceu o francês Alexandre Muller por 3 sets a 0.
O jovem brasileiro, que alcançou a terceira rodada ano passado, em sua primeira participação, encara uma situação inédita na carreira. Com 10 vitórias em 6 Grand Slams até aqui, João Fonseca ainda não tinha iniciado uma campanha em um torneio desse nível contra um ex-semifinalista.
A façanha de Agut na grama britânica em 2019, aliás, é sua maior em Slams até hoje. O brasileiro, por sua vez, alcançou, no início desse mês, seu principal feito em um dos quatro mais importantes torneios do circuito: as quartas de final de Roland Garros.
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João Fonseca debutou em Slams ano passado, vencendo as quatro estreias por 3 sets a 0. Em janeiro de 2026, sofreu a única derrota até aqui na primeira rodada de torneio desse nível, para o americano Eliot Spizzirri, no Australian Open.
O número 1 do Brasil e 27 do mundo retomou o caminho das vitórias na partida inaugural de Majors em maio, em Roland Garros, com outro triunfo por 3 sets a 0. O adversário foi o anfitrião Luka Pavlovic.
🎾 Aposte na vitória de João Fonseca
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