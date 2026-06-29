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AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca em Wimbledon

Número 1 do Brasil encara o espanhol Roberto Bautista-Agut em Londres

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 09:52
Atualizado há 0 minutos
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João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle
João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle (Reprodução)

Aos 19 anos, João Fonseca inicia, nesta segunda-feira, mais uma campanha em Wimbledon. O adversário do brasileiro é o espanhol Roberto Bautista-Agut, de 38 anos, ex-número 9 do mundo e atual 163º, semifinalista em Londres em 2019. O Lance! acompanha o inédito duelo ao vivo.

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    João Fonseca

    5

    Bautista-Agut

    6

    1º set

    1. Número 1 do Brasil, no saque, salva o primeiro set point.
    2. Brasileiro vai para o saque em 5/6.
    3. João empata em 5/5.
    4. Agut confirma e vira o set: 5/4.
    5. Brasileiro erra uma direita, e rival devolve a quebra. Vai sacar em 4/4.
    6. Ex-número 9 do mundo, com dificuldade, confirma.
    7. João Fonseca confirma de zero e faz 4/2.
    8. Espanhol salva segundo break e diminui a desvantagem para 3/2.
    9. Agut, dessa vez, salva a bola de quebra.
    10. Brasileiro pressiona o saque do oponente e tem novo break.
    11. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira salva os dois breaks e abre 3/1.
    12. Com um winner, o carioca salva novo break no quarto game.
    13. O brasileiro salva um break, com um ótimo primeiro saque.
    14. Com uma bola no contrapé, João Fonseca conquista a primeira quebra do jogo. Vai sacar em 2/1.
    15. Número 1 do Brasil sai de 15/30 e confirma.
    16. Espanhol faz 1/0.
    17. Agut inicia o jogo no saque.
    18. Começou o aquecimento.
    19. Quem avançar enfrenta o holandês Jesper de Jong (73º) ou o australiano Rinky Hijikata (82º).
    20. Os dois jogadores estão em quadra.

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    Pré-jogo

    O carioca e o rival fazem a terceira partida da quadra 18. Na preliminar, que terminou às 9h47 (de Brasília), o americano Tommy Paul venceu o francês Alexandre Muller por 3 sets a 0.

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    Gráfico mostra o desempenho_de_João Fonseca_em_estreias de Grand Slams
    Gráfico mostra o desempenho_de_João Fonseca_em_estreias de Grand Slams (Reprodução)

    O jovem brasileiro, que alcançou a terceira rodada ano passado, em sua primeira participação, encara uma situação inédita na carreira. Com 10 vitórias em 6 Grand Slams até aqui, João Fonseca ainda não tinha iniciado uma campanha em um torneio desse nível contra um ex-semifinalista.

    A façanha de Agut na grama britânica em 2019, aliás, é sua maior em Slams até hoje. O brasileiro, por sua vez, alcançou, no início desse mês, seu principal feito em um dos quatro mais importantes torneios do circuito: as quartas de final de Roland Garros.

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    ➡️João Fonseca prevê estreia complicada em Wimbledon

    João Fonseca debutou em Slams ano passado, vencendo as quatro estreias por 3 sets a 0. Em janeiro de 2026, sofreu a única derrota até aqui na primeira rodada de torneio desse nível, para o americano Eliot Spizzirri, no Australian Open.

    O número 1 do Brasil e 27 do mundo retomou o caminho das vitórias na partida inaugural de Majors em maio, em Roland Garros, com outro triunfo por 3 sets a 0. O adversário foi o anfitrião Luka Pavlovic.

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