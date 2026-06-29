AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca em Wimbledon

Número 1 do Brasil, no saque, salva o primeiro set point.

Brasileiro vai para o saque em 5/6.

João empata em 5/5.

Agut confirma e vira o set: 5/4.

Brasileiro erra uma direita, e rival devolve a quebra. Vai sacar em 4/4.

Ex-número 9 do mundo, com dificuldade, confirma.

João Fonseca confirma de zero e faz 4/2.

Espanhol salva segundo break e diminui a desvantagem para 3/2.

Agut, dessa vez, salva a bola de quebra.

Brasileiro pressiona o saque do oponente e tem novo break.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira salva os dois breaks e abre 3/1.

Com um winner, o carioca salva novo break no quarto game.

O brasileiro salva um break, com um ótimo primeiro saque.

Com uma bola no contrapé, João Fonseca conquista a primeira quebra do jogo. Vai sacar em 2/1.

Número 1 do Brasil sai de 15/30 e confirma.

Espanhol faz 1/0.

Agut inicia o jogo no saque.

Começou o aquecimento.

Quem avançar enfrenta o holandês Jesper de Jong (73º) ou o australiano Rinky Hijikata (82º).