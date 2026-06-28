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Hepta em Wimbledon, Djokovic relembra derrota para João Fonseca

Em 29 de maio, brasileiro superou o sérvio na terceira rodada de Roland Garros

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 20:47
Atualizado há 1 minutos
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Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon
Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Recordista de vitórias (404) e de títulos (24) de Grand Slam, Novak Djokovic, de 39 anos, tem 57 derrotas nesse nível de torneio. A mais recente delas para João Fonseca, na terceira rodada de Roland Garros, no dia 29 de maio. Nesta segunda-feira, o heptacampeão sérvio estreia em Wimbledon, tal como o número 1 do Brasil.

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    Em Paris, então 30 do mundo, o jovem carioca perdia por 2 sets a 0 para o tricampeão Djokovic, mas virou o placar para 4/6 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, sacramentando a maior vitória da carreira, a segunda contra um top 10.

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    ➡️João Fonseca prevê estreia complicada em Wimbledon

    - Roland Garros foi muito desgastante e exigente. Joguei três partidas, todas com duração de quase quatro horas. Mas estou orgulhoso do esforço. Perdi na terceira rodada para um adversário 20 anos mais jovem, lutei até o fim - contou o ex-líder do ranking e atual quarto do mundo.

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    A derrota para o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, há quase um mês, foi a última partida do ex-número 1 do mundo. Há poucos dias, Djokovic treinou na quadra central de Wimbledon com o atual campeão e líder do ranking, o italiano Jannik Sinner.

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    Em sua 21ª participação na grama britânica, o sérvio inicia a busca pelo oitavo título diante do chinês Yibing Wu (99º do mundo), em confronto inédito, por volta das 12h30 (de Brasília). Eliminado nas semifinais de 2025, após seis finais consecutivas em Londres, Djokovic garante chegar em melhor forma do que para a disputa no saibro francês, mês passado:

    - Acho que é diferente em termos do estado físico geral. Estou mais bem preparado aqui do que estava para Roland Garros. Obviamente, jogar na grama, em comparação com o saibro, exige menos esforço físico. Então, isso é melhor para mim. Sempre adorei jogar na grama. Tenho um histórico muito bom aqui (102 vitórias e 13 derrotas). Isso me dá ainda mais confiança para o torneio.

    João Fonseca desafia semifinalista de 2019

    Enquanto Djokovic e o chinês Wu fazem o terceiro jogo da quadra central nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil e 27 do mundo joga em outro palco.

    João Fonseca e o espanhol Roberto Bautista Agut (ex-top 9 e atual 163º, semifinalista em Wimbledon em 2019) fazem a terceira partida da quadra 18. A preliminar será entre o francês Alexandre Muller (125º) e o americano Tommy Paul (24º).

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    Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon (Foto: Adrian Dennis / AFP)
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