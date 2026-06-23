João Fonseca sente desconforto e desiste do ATP de Eastbourne
Estreia do brasileiro estava prevista para esta quarta-feira (24)
João Fonseca se retirou do ATP 250 de Eastbourne. Nesta terça-feira (23), o tenista publicou comunicado nas redes sociais informando que sentiu um desconforto no ombro e decidiu se poupar para a disputa de Wimbledon. A estreia no torneio estava prevista para esta quarta-feira (24), contra o anfitrião Gilles Hussey (293º).
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— Após sentir um leve desconforto no ombro direito, minha equipe e eu decidimos, por precaução, não disputar o torneio de Eastbourne. O objetivo é chegar na melhor forma possível a Wimbledon. Sou muito grato à organização do torneio pela recepção incrível que tive aqui. Agora é seguir trabalhando. Nos vemos em Wimbledon - escreveu.
Fonseca, atual número 27 no ranking de simples, voltaria à ação na grama poucos dias após o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle, ao lado de Daniel Altmaier. Em sua primeira competição na superfície nesta temporada, o brasileiro parou na estreia da chave de simples, após derrota em sets diretos diante do alemão Yannick Hanfmann.
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João Fonseca garante feito inédito em Wimbledon
A combinação de bom desempenho e um pouco de sorte ajudou João Fonseca a alcançar um feito inédito em Wimbledon. No último sábado (20), o tenista de 19 anos garantiu pela primeira vez na carreira uma vaga entre os cabeças de chave do Grand Slam disputado na grama. A oportunidade surge graças à posição "estratégica" do brasileiro no ranking da ATP.
A próxima atualização do ranking mundial o coloca na 27ª colocação. Com isso, como alguns tenistas à sua frente não participarão do torneio, Fonseca herda a cabeça de chave 24 e evita enfrentar outros favoritos até as oitavas de final.
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