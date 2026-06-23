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João Fonseca sente desconforto e desiste do ATP de Eastbourne

Estreia do brasileiro estava prevista para esta quarta-feira (24)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
23/06/2026 11:46
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A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca se retirou do ATP 250 de Eastbourne. Nesta terça-feira (23), o tenista publicou comunicado nas redes sociais informando que sentiu um desconforto no ombro e decidiu se poupar para a disputa de Wimbledon. A estreia no torneio estava prevista para esta quarta-feira (24), contra o anfitrião Gilles Hussey (293º).

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    — Após sentir um leve desconforto no ombro direito, minha equipe e eu decidimos, por precaução, não disputar o torneio de Eastbourne. O objetivo é chegar na melhor forma possível a Wimbledon. Sou muito grato à organização do torneio pela recepção incrível que tive aqui. Agora é seguir trabalhando. Nos vemos em Wimbledon - escreveu.

    Fonseca, atual número 27 no ranking de simples, voltaria à ação na grama poucos dias após o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle, ao lado de Daniel Altmaier. Em sua primeira competição na superfície nesta temporada, o brasileiro parou na estreia da chave de simples, após derrota em sets diretos diante do alemão Yannick Hanfmann.

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    João Fonseca anunciou desistência do ATP de Eastbourne por meio de comunicado nas redes sociais
    João Fonseca anunciou desistência do ATP de Eastbourne por meio de comunicado nas redes sociais (Foto: Reprodução/ Instagram)

    João Fonseca garante feito inédito em Wimbledon

    A combinação de bom desempenho e um pouco de sorte ajudou João Fonseca a alcançar um feito inédito em Wimbledon. No último sábado (20), o tenista de 19 anos garantiu pela primeira vez na carreira uma vaga entre os cabeças de chave do Grand Slam disputado na grama. A oportunidade surge graças à posição "estratégica" do brasileiro no ranking da ATP.

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    A próxima atualização do ranking mundial o coloca na 27ª colocação. Com isso, como alguns tenistas à sua frente não participarão do torneio, Fonseca herda a cabeça de chave 24 e evita enfrentar outros favoritos até as oitavas de final.

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