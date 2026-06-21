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João Fonseca atinge melhor marca da carreira no ranking de duplas

Após o vice-campeonato em Halle, o tenista subiu posições no ranking

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 13:49
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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    • João Fonseca alcançou a melhor posição de sua carreira no ranking de duplas da ATP. Após a campanha até a final do ATP 500 de Halle, ao lado do alemão Daniel Altmaier, o brasileiro aparece na 122ª colocação do live ranking, um salto de 37 posições em relação à última atualização.

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    Embora tenha como prioridade a carreira em simples, João Fonseca vem acumulando bons resultados nas duplas e já garantiu presença também na chave de Wimbledon.

    João Fonseca atinge melhor ranking da carreira nas duplas

    A campanha em Halle rendeu uma importante evolução no ranking de duplas. Com os pontos conquistados ao chegar à decisão do ATP 500, João Fonseca passou a ocupar a 122ª posição no live ranking da ATP, a melhor marca de sua trajetória na modalidade.

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    A boa fase confirma a evolução do brasileiro também nas duplas, mesmo sem disputar esse formato com frequência durante a temporada.

    Bons resultados impulsionam brasileiro

    O desempenho em Halle não foi um caso isolado. Em fevereiro, João Fonseca conquistou o título de duplas do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Agora, ao formar parceria com Daniel Altmaier, voltou a alcançar uma final importante no circuito.

    Fonseca vai jogar duplas em Wimbledon?

    Apesar de manter o foco na disputa de simples, João Fonseca também se inscreveu na chave de duplas de Wimbledon.

    A participação faz parte da estratégia do brasileiro para ganhar mais ritmo de jogo na grama e seguir acumulando experiência no circuito profissional. A expectativa, porém, é que sua principal campanha no Grand Slam seja novamente na chave de simples.

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    ➡️Quanto João Fonseca ganhou com o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle?

    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle
    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle (Foto: Terra Wortmann Open)

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