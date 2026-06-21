João Fonseca atinge melhor marca da carreira no ranking de duplas Após o vice-campeonato em Halle, o tenista subiu posições no ranking

➡️João Fonseca na final de duplas: veja os melhores lances do vice-campeonato em Halle

João Fonseca alcançou a melhor posição de sua carreira no ranking de duplas da ATP. Após a campanha até a final do ATP 500 de Halle, ao lado do alemão Daniel Altmaier, o brasileiro aparece na 122ª colocação do live ranking, um salto de 37 posições em relação à última atualização.

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Embora tenha como prioridade a carreira em simples, João Fonseca vem acumulando bons resultados nas duplas e já garantiu presença também na chave de Wimbledon.

João Fonseca atinge melhor ranking da carreira nas duplas

A campanha em Halle rendeu uma importante evolução no ranking de duplas. Com os pontos conquistados ao chegar à decisão do ATP 500, João Fonseca passou a ocupar a 122ª posição no live ranking da ATP, a melhor marca de sua trajetória na modalidade.

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A boa fase confirma a evolução do brasileiro também nas duplas, mesmo sem disputar esse formato com frequência durante a temporada.

Bons resultados impulsionam brasileiro

O desempenho em Halle não foi um caso isolado. Em fevereiro, João Fonseca conquistou o título de duplas do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Agora, ao formar parceria com Daniel Altmaier, voltou a alcançar uma final importante no circuito.

Fonseca vai jogar duplas em Wimbledon?

Apesar de manter o foco na disputa de simples, João Fonseca também se inscreveu na chave de duplas de Wimbledon.

A participação faz parte da estratégia do brasileiro para ganhar mais ritmo de jogo na grama e seguir acumulando experiência no circuito profissional. A expectativa, porém, é que sua principal campanha no Grand Slam seja novamente na chave de simples.

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➡️Quanto João Fonseca ganhou com o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle?

Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle (Foto: Terra Wortmann Open)

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