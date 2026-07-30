João Fonseca entra no top 20 do ranking de saibro após campanha em 2026
João Fonseca fecha a temporada europeia de saibro impulsionado pelas quartas de final em Roland Garros e Monte Carlo
João Fonseca encerrou a temporada europeia de saibro de 2026 entre os principais especialistas da superfície no circuito. O brasileiro de 19 anos terminou na 17ª posição do ranking de pontos do saibro, com 810 pontos acumulados, resultado impulsionado principalmente pela campanha em Roland Garros.
Atual número 27 do mundo, João Fonseca teve como grande destaque a classificação às quartas de final do Grand Slam francês. No caminho, eliminou Novak Djokovic e Casper Ruud antes de ser eliminado, desempenho que lhe rendeu 400 pontos, quase metade de toda a pontuação conquistada na temporada sobre o saibro.
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Roland Garros lidera campanha consistente de João Fonseca
Além da campanha em Paris, o carioca também alcançou as quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, somando mais 200 pontos. Ao longo da gira, ainda contribuiu com resultados importantes em outros torneios, consolidando sua melhor temporada na superfície até aqui.
Confira a pontuação de João Fonseca na temporada de saibro:
- Roland Garros: quartas de final- 400 pontos;
- Masters 1000 de Monte Carlo: quartas de final- 200 pontos;
- Masters 1000 de Madri: terceira rodada- 50 pontos;
- Rio Open: segunda rodada- 50 pontos.
Zverev lidera ranking da temporada
O alemão Alexander Zverev foi o tenista que mais somou pontos no saibro em 2026. Vice-líder do ranking da ATP, ele encerrou a gira com 3.350 pontos, impulsionado pelo título de Roland Garros (2.000 pontos), pelo vice-campeonato no Masters 1000 de Madri (650) e pela semifinal em Monte Carlo (400).
Logo atrás apareceu o líder do ranking mundial, Jannik Sinner, com 3.050 pontos. O italiano conquistou os três Masters 1000 disputados no saibro em 2026, Monte Carlo, Madri e Roma. O top 5 da temporada foi completado pelos italianos Flavio Cobolli e Luciano Darderi e pelo norueguês Casper Ruud.
Outro brasileiro também aparece entre os destaques
O Brasil também contou com outro representante entre os 50 maiores pontuadores da temporada de saibro. Gustavo Heide, atual número 134 do mundo, terminou a gira na 48ª colocação, com 442 pontos.
Grande parte da pontuação veio dos títulos dos Challengers de Poznan (100 pontos) e Campinas (75), além de boas campanhas em outros torneios Challenger e ITF. Os resultados mantêm o paulista na disputa por uma vaga inédita entre os 100 melhores do ranking da ATP.
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