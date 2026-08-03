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Rafael Jodar iguala feito do Big 3, Alcaraz e Sinner

Espanhol é um dos poucos tenistas a chegar ao top 20 antes dos 20 anos

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 16:08
Atualizado há 1 minutos
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Rafael Jodar comemora ponto em partida no ATP 500 de Washington
Rafael Jodar comemora ponto em partida no ATP 500 de Washington (Foto: Emilee Chinn/AFP)

A nova geração do tênis vai pedindo passagem. E Rafael Jodar, aos 19 anos, é um dos ótimos exemplos. Nesta segunda-feira, ao subir nove posições no ranking mundial e assumir o 15º lugar, o espanhol entrou para um seleto grupo de tenistas com menos de 20 anos a chegar a entrar no top 20.

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O número 2 da Espanha se junta a nomes como os compatriotas Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, o italiano Jannik Sinner, o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer. O dinamarquês Holger Rune e o canadense Félix Auger-Aliassime também alcançaram essa proeza ainda na adolescência.

A melhor colocação no ranking coroa a temporada mais gloriosa de Jodar até aqui. Em março, o espanhol ergueu, no ATP 250 de Marraqueshe, no Marrocos, seu primeiro título desse nível. Naquela semana, Rafa era o 89º do mundo e, na final, a vítima foi o argentino Marco Trungelliti (117º).

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Desde então, Jodar chegou à semifinal do ATP 500 de Barcelona, às quartas dos Masters 1000 de Madrid e de Roma e de Roland Garros, todos no saibro, como o torneio marroquino.

Rafael Jodar chegou à semifinal em Washington

Na grama de Wimbledon, o jovem espanhol parou na terceira rodada, surpreendido pelo japonês Shintaro Mochizuki (151º). No último sábado, alcançou a semifinal do ATP 500 de Washington. Seu algoz no torneio americano, na quadra rápida, foi o chileno Alejandro Tabilo (30º). A campanha no torneio americano levou o tenista da Espanha ao top 15.

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Cabeça de chave número 20, Jodar estreia no Masters 1000 de Montreal, nesta semana, contra o vencedor do jogo entre o húngaro Marton Fucsovics e o francês Corentin Moutet.

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O espanhol Rafael Jódar reage a um ponto contra o alemão Alexander Zverev durante a partida de quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Julien de Rosa / Afp)
O espanhol Rafael Jódar reage a um ponto contra o alemão Alexander Zverev durante a partida de quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Julien de Rosa / AFP)


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