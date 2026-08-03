Rafael Jodar iguala feito do Big 3, Alcaraz e Sinner
Espanhol é um dos poucos tenistas a chegar ao top 20 antes dos 20 anos
A nova geração do tênis vai pedindo passagem. E Rafael Jodar, aos 19 anos, é um dos ótimos exemplos. Nesta segunda-feira, ao subir nove posições no ranking mundial e assumir o 15º lugar, o espanhol entrou para um seleto grupo de tenistas com menos de 20 anos a chegar a entrar no top 20.
➡️Zebra francesa entra para seleto grupo com João Fonseca
➡️Ex-número 3 do mundo a um passo de reencontrar João Fonseca
➡️ João Fonseca projeta chegada ao topo do ranking mundial
O número 2 da Espanha se junta a nomes como os compatriotas Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, o italiano Jannik Sinner, o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer. O dinamarquês Holger Rune e o canadense Félix Auger-Aliassime também alcançaram essa proeza ainda na adolescência.
A melhor colocação no ranking coroa a temporada mais gloriosa de Jodar até aqui. Em março, o espanhol ergueu, no ATP 250 de Marraqueshe, no Marrocos, seu primeiro título desse nível. Naquela semana, Rafa era o 89º do mundo e, na final, a vítima foi o argentino Marco Trungelliti (117º).
Desde então, Jodar chegou à semifinal do ATP 500 de Barcelona, às quartas dos Masters 1000 de Madrid e de Roma e de Roland Garros, todos no saibro, como o torneio marroquino.
Rafael Jodar chegou à semifinal em Washington
Na grama de Wimbledon, o jovem espanhol parou na terceira rodada, surpreendido pelo japonês Shintaro Mochizuki (151º). No último sábado, alcançou a semifinal do ATP 500 de Washington. Seu algoz no torneio americano, na quadra rápida, foi o chileno Alejandro Tabilo (30º). A campanha no torneio americano levou o tenista da Espanha ao top 15.
Cabeça de chave número 20, Jodar estreia no Masters 1000 de Montreal, nesta semana, contra o vencedor do jogo entre o húngaro Marton Fucsovics e o francês Corentin Moutet.
🥎 Aposte na vitória de João Fonseca
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Tênis
João Fonseca revela meta para alcançar topo do rankingHá 54 minutos
Tênis
Laura Pigossi fica a um passo da liderança do tênis brasileiroHá 2 horas
Tênis
João Fonseca sonha com top 20 da ATP no Masters 1000 de MontrealHá 5 horas
Mais Esportes
De João Fonseca a Poatan: leilão de Neymar vai além do futebolHá 5 horas
Tênis
Carol Meligeni bate principal favorita na final na ArgentinaHá 17 horas
Tênis
Laura Pigossi celebra aniversário com título na EspanhaHá 18 horas
Mais LANCE!