VÍDEO: ex-tenista é preso após quebrar raquetes em loja nos EUA Uruguaio Nicolas Xiviller foi detido após ataque de fúria

Ex-número 1023 do ranking da ATP, o uruguaio Nicolas Xiviller Pardodeir foi detido pela Polícia de Doral, cidade próxima a Miami (EUA), no último sábado (25). Imagens de câmera de segurança mostram o ex-tenista em surto, quebrando raquetes dentro de uma loja e ameaçando os funcionários. Segundo informações da NBC de Miami, Nicolas foi acusado de agressão agravada com arma letal, dano criminal e conduta desordeira.

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O prejuízo do ex-tenista à loja - Tennis Plaza - foi avaliado em US$ 568 (cerca de R$ 3 mil). Nicolas entrou no estabelecimento e danificou uma raquete. Após ser repreendido por um funcionário da loja, o ex-tenista se irritou ainda mais, ameaçou arremessar a raquete e, em seguida, descontou sua fúria destruindo uma segunda raquete.

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As imagens ainda mostram Nicolas desferindo socos e batendo a cabeça contra a porta de vidro da entrada da loja. Horas depois, ele foi localizado e detido pela polícia nas proximidades de um posto de gasolina. Veja o vídeo abaixo:

En Doral, Florida, detuvieron al uruguayo Nicolás Xiviller, que llegó a ser 1023 ATP en 2018. Actualmente juega al padel.



Entró a un local y de la nada empezó a romper raquetas.



Enfrenta cargos por agresión agravada, daños a la propiedad y conducta desordenada. https://t.co/NyCvMm5G1e pic.twitter.com/5qRrj5Au27 — Ariel Fernández (@AFD7L) July 29, 2026

A carreira de Nicolas Xiviller: do tênis ao padel

Nicolas Xiviller não conseguiu construir uma carreira de grande destaque no circuito profissional de tênis. Durante sua trajetória como atleta, o uruguaio não alcançou posições expressivas no ranking da ATP e nunca chegou a figurar entre os mil melhores tenistas do mundo. Após permanecer por alguns anos no circuito, ele deixou oficialmente a classificação da entidade no fim de 2018.

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Depois de se afastar do tênis profissional, Nicolas passou a explorar novas áreas, mas ainda com raquetes. Atualmente, ele atua como jogador de padel, modalidade que mistura características do tênis e do squash, e trabalha como treinador de tênis.

Ex-tenista Nicolas Xiviller foi preso nos Estados Unidos (Foto: Reprodução/Instagram)

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