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João Fonseca sofre na grama e cai na estreia do ATP de Halle

Brasileiro não se encontrou em quadra contra Yannick Hanfmann

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
16/06/2026 09:50
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João Fonseca em jogo contra Casper Ruud nas quartas de final de Roland Garros (Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP)
João Fonseca em jogo contra Casper Ruud nas quartas de final de Roland Garros (Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP)

O brasileiro João Fonseca foi eliminado na estreia do ATP 500 de Halle. Nesta terça-feira (16), ele teve dificuldades para encaixar seu jogo na grama e foi dominado pelo alemão Yannick Hanfmann (59º), com um duplo 6/2, em pouco mais de uma hora de partida.

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  • João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

    Veja os lances da eliminação de João Fonseca no ATP 500 de Halle

    Tênis
    Há 24 minutos

    • ➡️Veja os lances da eliminação de João Fonseca no ATP 500 de Halle

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    Atual número 25 do mundo, o brasileiro não conseguiu se impor sobre o adversário mesmo quando tinha o serviço. O ATP de Halle foi o primeiro torneio de João Fonseca na temporada de grama, após a excelente campanha em Roland Garros, em que alcançou as quartas de final. O brasileiro repete o resultado de 2025, quando também parou na estreia, diante do italiano Flavio Cobolli.

    Coma vitória, Yannick Hanfmann agora aguarda o vencedor do duelo entre o belga Raphael Collignon e o italiano Mattia Bellucci, ambos vindos do qualificatório. Na sequência da temporada de grama, João Fonseca disputa o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, a partir do dia 22 de junho.

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    A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

    Como foi a estreia de João Fonseca

    Na transição do saibro para a grama, João Fonseca antecipou a estreia no ATP de Halle, e fez dois jogos no quali de duplas para acelerar a adaptação à superfície. Mesmo assim, o brasileiro demonstrou dificuldades para entrar no ritmo de jogo desde o início do confronto com Yannick Hanfmann.

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    O saque de João Fonseca não funcionou bem, e o brasileiro se defendia no próprio serviço. Hanfmann conseguiu emplacar duas quebras no primeiro set, abrindo 4 a 0 no placar. Bastou manter os bons saques para garantir a vitória por 6/2.

    De volta para a segunda parcial, o cenário melhorou para Fonseca, que encaixou melhor o saque e conseguiu vencer dois games, mas ainda tinha muitas dificuldades para devolver o serviço do alemão. Com uma quebra no quinto game, Yannick Hanfmann encaminhou a vitória, novamente por 6/2.

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