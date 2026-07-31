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Montreal: ex-número 2 do mundo cai na chave de João Fonseca

Se vencer a estreia, contra um qualifier, brasileiro pode reencontrar Ruud

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 14:24
Atualizado há 0 minutos
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João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

No dia 31 de maio, graças a uma vitória sobre Casper Ruud, nas oitavas de final de Roland Garros, João Fonseca alcançou seu maior feito em Grand Slams. Pois, nos próximos dias, o número 1 do Brasil e 27 do mundo pode reencontrar o norueguês, ex-vice-líder do ranking mundial e atual 13º, na quadra rápida do Masters 1000 de Montreal.

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A chave principal do torneio no Canadá foi sorteada nesta sexta-feira. O brasileiro, 22º cabeça de chave, estreia na segunda rodada (na terça ou quarta-feira) contra um tenista que sairá do qualifying. Caso avance, aguarda o vencedor da primeira partida de Ruud. O tenista da Noruega, nono favorito, larga no torneio contra o argentino Juan Manuel Cerúndolo (50º) ou o sérvio Hamad Medjedovic (73º).

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Atual campeão no caminho do brasileiro

Se vencer dois jogos, João Fonseca pode reencontrar Ben Shelton (8º, atual campeão) nas oitavas de final. Em abril, o brasileiro perdeu para o americano nas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha, no saibro.

Já numa possível quartas de final em Montreal, o carioca, de 19 anos, pode reencontrar seu algoz dessa mesma fase em Roland Garros, o tcheco Jakub Mensik. Já o vice-líder do ranking e principal favorito no torneio, o alemão Alexander Zverev, e o número 4 do mundo, o anfitrião Felix Auger-Aliassime, só enfrentariam o brasileiro, respectivamente, na semifinal e na decisão.

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A sede do torneio no Canadá alterna a cada ano e, em 2025, João Fonseca debutou perdendo na estreia, em Toronto, para o australiano Tristan Schoolkate. Ruud, por sua vez, já disputou cinco edições do Masters 1000 canadense, com destaque para a semifinal de 2022, quando perdeu par ao polonês Hubert Hurkacz, em Montreal.

Na temporada passada, o norueguês foi superado nas oitavas de final de Toronto, pelo russo Karen Khachanov.

João Fonseca venceu Ruud e Djokovic

Em Roland Garros, o número 1 do Brasil derrotou Ruud, por 3 sets a 1, dois dias após a maior vitória da carreira. Na ocasião, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira perdia por 2 sets a 0, mas virou contra o sérvio Novak Djokovic, tricampeão no saibro parisiense.

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