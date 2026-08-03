Jogo que define rival de estreia de João Fonseca é adiado Chuva adia duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas e o americano Michael Damm

A chuva tem sido a vilã dos dois primeiros dias do Masters 1000 de Montreal. Tal como aconteceu na véspera, nesta segunda-feira a programação também sofreu influência devido ao mau tempo. E uma das partidas que foram adiadas para terça-feira vai definir o adversário de estreia de João Fonseca.

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Cabeça de chave número 22, o brasileiro, de 19 anos, aguarda o duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas (53º) e o americano Michael Damm (100º), que começaria em torno das 21h30 (de Brasília), desta segunda-feira, encerrando a programação da quadra central. Mas, por causa da chuva, o confronto foi adiado no torneio canadense.

Ex-número 3 do mundo e dono 13 títulos como profissional, com destaque para os três de Masters 1000 na carreira, todos em Monte Carlo, no saibro, Tsitsipas, de 27 anos, veio do qualifying em Montreal, assim como Damm, de 22. Será a primeira vez que os dois tenistas se enfrentam no circuito mundial.

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João Fonseca derrotou Tsitsipas na Davis

Caso confirme o favoritismo nesta terça, o grego vai tentar a revanche contra João Fonseca. Afinal, em setembro, mesmo jogando em Atenas, o número 1 do país foi derrotado pelo jovem brasileiro, pela Copa Davis.

Já Damm, que entrou, nesta segunda-feira, pela primeira vez no top 100, nunca mediu forças com o pupilo do técnico Guilherme Teixeira. Filho de um ex-tenista multicampeão nas duplas, Martin Damm, o americano, em maio do ano passado, figurava apenas na 740ª posição do ranking mundial. No ano, Tsitsipas soma 22 vitórias em 38 jogos, contra sete triunfos em 17 partidas do adversário.

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Se o mau tempo não atrapalhar novamente, o carioca, de 19 anos, vai estrear na quarta-feira. Essa é a primeira participação de João em Montreal.

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