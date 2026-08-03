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Laura Pigossi fica a um passo da liderança do tênis brasileiro

Paulista entra no top 200 da WTA e fica a 103 pontos de Bia Haddad Maia antes do US Open

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 14:04
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Laura Pigossi na Billie Jean King Cup, em Hobart (Reprodução)
Laura Pigossi na Billie Jean King Cup, em Hobart (Reprodução)

Laura Pigossi está cada vez mais perto de se tornar a número 1 do tênis feminino brasileiro. Embalada pela semifinal do ITF W75 de Vacaria e pelo título do ITF W100 de Gran Canária, a paulista entrou no top 200 do ranking da WTA nesta segunda-feira (3) e poderá ultrapassar Beatriz Haddad Maia após o US Open.

Atualmente, a diferença entre as duas é de aproximadamente 103 pontos. Laura Pigossi passará a somar cerca de 404 pontos, enquanto Haddad Maia terá 507. O cenário favorece a medalhista olímpica de bronze em duplas porque ela defende apenas 36 pontos até o fim do Grand Slam norte-americano, contra 281 da atual número 1 do Brasil.

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Bia Haddad terá missão difícil para manter liderança

Grande parte da pontuação que Bia precisa defender vem da campanha de oitavas de final no US Open de 2025, que lhe rendeu 240 pontos. Outros 41 pontos são referentes às participações nos torneios preparatórios da gira norte-americana.

Sem competir desde Wimbledon, Bia Haddad Maia ainda não confirmou presença em torneios antes do US Open. A lista de entrada da competição, prevista para ser divulgada nesta semana, mostrará se a brasileira disputará a chave principal ou precisará passar pelo qualifying. Caso comece na fase classificatória, terá de vencer três partidas para chegar ao torneio principal e, depois, repetir ao menos a campanha de oitavas de final para manter a maior parte da pontuação.

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A temporada da paulista também ajuda a explicar a aproximação de Pigossi. Em 2026, Bia venceu apenas quatro das 23 partidas disputadas e passou de uma rodada em apenas um torneio.

Bia Haddad na estreia em Roland Garros contra a britânica Francesca Jones (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Bia Haddad na estreia em Roland Garros contra a britânica Francesca Jones (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

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