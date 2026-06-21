Quanto João Fonseca ganhou com o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle? Além da premiação, tenista brasileiro somou pontos importantes no ranking

João Fonseca encerrou a campanha no ATP 500 de Halle com o vice-campeonato de duplas e uma premiação significativa. Ao lado do alemão Daniel Altmaier, o brasileiro foi superado pelos franceses Théo Arribagé e Albano Olivetti na decisão, mas deixou a Alemanha com um prêmio de € 42.315 (cerca de R$ 270 mil), valor correspondente à metade da premiação destinada à dupla vice-campeã.

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Ao todo, os finalistas receberam € 84.630, quantia dividida igualmente entre os dois jogadores. Já os campeões ficaram com € 158.690 pela conquista do torneio.

Como foi a final

A decisão foi equilibrada desde o início, com as duas duplas confirmando seus serviços ao longo do primeiro set. João Fonseca se destacou com bons saques, enquanto Daniel Altmaier apareceu bem nas devoluções, mas Arribagé e Olivetti também foram eficientes no serviço e levaram a parcial para o tie-break. No desempate, os franceses foram superiores, venceram por 7 a 2 e saíram na frente.

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➡️João Fonseca na final de duplas: veja os melhores lances do vice-campeonato em Halle

No segundo set, o equilíbrio permaneceu até o 2 a 2, quando Arribagé e Olivetti conseguiram a única quebra da partida após pressionarem o saque de Fonseca. A dupla franco-brasileira ainda tentou reagir, mas não recuperou a desvantagem. Sacando para o título, Olivetti confirmou o game e fechou a vitória por 6/4, garantindo o troféu em Halle.

Campanha de João Fonseca começou como lucky loser

A trajetória de João Fonseca e Daniel Altmaier em Halle foi uma das surpresas do torneio. A dupla perdeu na fase classificatória, mas entrou na chave principal como lucky loser após uma desistência.

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A partir daí, embalaram em uma sequência de vitórias e chegaram à decisão neste domingo (21). Na semifinal, a dupla eliminou Flavio Cobolli e Ben Shelton.

Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle (Foto: Terra Wortmann Open)

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