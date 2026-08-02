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Laura Pigossi celebra aniversário com título na Espanha

Brasileira derrotou a turca Berfu Cengiz, 335ª colocada, na final na Espanha

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 22:08
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Laura Pigossi sorri com o troféu conquistado na Espanha
Laura Pigossi sorri com o troféu conquistado na Espanha (Reprodução)

Neste domingo, a paulistana Laura Pigossi comemorou seus 32 anos com o título do ITF W100 de Gran Canária, na Espanha. Ex-top 100 e atual 239 do mundo, a brasileira - que perdia por 3/1 o set decisivo, virou para cima da turca Berfu Cengiz, 335ª colocada, por 6/7(2), 6/1 e 6/3.

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- Muito feliz com esse título. Foi uma semana especial, de muitos desafios, e fechar a semana desse jeito torna essa conquista ainda mais importante. Vamos em busca de mais - celebrou Pigossi, nas redes sociais.

Na Olimpíada de Tóquio em 2021, Pigossi entrou para a história do tênis brasileiro, ao lado de Luisa Stefani, ao conquistar a primeira medalha do país nos Jogos, o bronze.

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O título leva a brasileira ao top 200, se aproximando do 195º posto.

A conquista no saibro espanhol foi a segunda maior da carreira da paulista, atrás apenas do WTA 125 de Buenos Aires, na Argentina, em dezembro de 2023. De lá pra cá, a tenista só vencera um W50 em Pretória, na África do Sul, um W75 em São Paulo, em 2024, e um W35 também na capital paulistana.

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