João Fonseca é vice-campeão de duplas no ATP 500 de Halle Brasileiro faz jogo equilibrado, mas é superado por 2 sets a 0

João Fonseca ficou com o vice-campeonato de duplas do ATP 500 de Halle neste domingo. Ao lado do alemão Daniel Altmaier, o brasileiro foi derrotado pelos franceses Théo Arribagé e Albano Olivetti por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 6/4, na decisão disputada na grama alemã.

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Como foi o jogo

A final foi marcada pelo equilíbrio desde os primeiros games. As duas duplas confirmaram seus serviços sem grandes dificuldades durante toda a primeira parcial. João Fonseca apareceu bem no saque, distribuindo aces importantes, enquanto Altmaier se destacava nas devoluções e nas subidas à rede. Arribagé e Olivetti, por sua vez, exploraram a força do serviço, especialmente de Olivetti, e impediram qualquer quebra de saque.

Sem oportunidades convertidas por nenhum dos lados, o primeiro set foi decidido no tie-break. A dupla francesa aproveitou melhor os momentos decisivos, abriu vantagem rapidamente e contou com um ace de Olivetti para chegar a quatro set points. Pouco depois, fechou a parcial por 7 a 2.

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No segundo set, Fonseca e Altmaier começaram confirmando o saque e mantiveram o equilíbrio até o 2 a 2. A partir daí, Arribagé e Olivetti cresceram na partida e conseguiram a quebra no quinto game após pressionarem o serviço do brasileiro. Com a vantagem, os franceses administraram a liderança, sustentados por um alto aproveitamento no saque e novos aces de Olivetti.

Mesmo reagindo no fim da parcial e confirmando o saque para diminuir a diferença, João Fonseca e Daniel Altmaier não conseguiram recuperar a quebra. Sacando para o título, Olivetti confirmou o serviço e garantiu a vitória francesa por 6/4, selando o título do ATP 500 de Halle.

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Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle (Foto: Terra Wortmann Open)

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