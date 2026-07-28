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Tenistória: Próximo torneio de João Fonseca marcou carreira de Guga

Em 1997, o campeão de Roland Garros chegou à primeira final de Masters

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 08:00
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Guga Kuerten no Masters 1000 de Miami de 2000 (Reprodução)
Guga Kuerten no Masters 1000 de Miami de 2000 (Reprodução)

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O Masters 1000 de Montreal, próximo torneio de João Fonseca, a partir de domingo (2), foi palco de um capítulo importante na carreira de Guga Kuerten. Afinal, foi no torneio canadense, em 1997, que o catarinense chegou à primeira decisão não só na quadra rápida, como em torneios desse nível.

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Vale lembrar que, quase dois meses antes, Guga (então 66º do ranking) assombrara o mundo ao conquistar, em Roland Garros, seu primeiro título como profissional. O troféu lhe rendeu um salto ao 15º lugar.

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O ídolo brasileiro desembarcou em Montreal como o 13º melhor tenista do planeta. A campanha começou com vitória, em sets diretos, sobre o americano Jonathan Stark (70º). Depois, o pupilo de Larri Passos eliminou o australiano Michael Tebbutt (229º), o francês Fabrice Santoro (50º) e, em sua primeira semifinal em quadra rápida na carreira, o rival era o americano Michael Chang, então vice-líder do ranking. O catarinense venceu com sobras (6/3 e 6/1).

Na final, no entanto, Guga acabou surpreendido pelo americano Chris Woodruff (57º), por 7/5, 4/6 e 6/3.

Se viu escapar o troféu canadense, o ex-número 1 do mundo disputou outras nove decisões de Masters 1000 (na época chamados de Masters Series), ganhando cinco delas: em Roma (1999), Monte Carlo (1999 e 2001), Cincinnati (2001) e Hamburgo (2000).

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João Fonseca busca primeira vitória

O Masters 1000 canadense alterna de sede a cada temporada. Ano passado, em Toronto, em sua primeira participação, o carioca perdeu na estreia, surpreendido pelo australiano Tristan Schoolkate (103º).

Em torneios desse nível, o maior feito do número 1 do Brasil aconteceu em abril, quando chegou às quartas de final de Monte Carlo.

Já no piso rápido, em torneios desse nível, a maior proeza do pupilo do técnico Guilherme Teixeira foi ter chegado às oitavas de Indian Wells, há quase cinco meses. Na ocasião, João perdeu em dois tiebreaks para o italiano Jannik Sinner.

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