logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

João Fonseca sobe no ranking da ATP antes do Masters de Montreal

Brasileiro sobe provisoriamente para o 26º lugar e depende de resultados em Washington para manter a colocação

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 14:48
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca devolve a bola de backhand em partida pelo UTS Rio
João Fonseca devolve a bola de backhand em partida pelo UTS Rio

João Fonseca ganhou uma posição no ranking da ATP sem precisar entrar em quadra. O brasileiro aparece provisoriamente na 26ª colocação da classificação mundial, beneficiado pela queda de Karen Khachanov, que despencou 13 posições na atualização do ranking.

A mudança de posição acontece em uma semana de transição no circuito. Como não disputou torneios, Fonseca descartou os 10 pontos conquistados no Masters 1000 do Canadá de 2025 e passou a somar 1.700 pontos. Ainda assim, o recuo de Khachanov foi suficiente para que o carioca avançasse uma colocação no ranking.

continua após a publicidade

O próximo compromisso do brasileiro será o Masters 1000 de Montreal, na próxima semana. Fonseca já está garantido entre os 32 cabeças de chave do torneio.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ João Fonseca sobe no ranking e terá caminho favorável em Montreal

João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio
João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio (Foto: Divulgação)

Rivais ainda ameaçam posição de João Fonseca

A permanência de João Fonseca no 26º lugar, porém, ainda depende dos resultados do ATP 500 de Washington. Ugo Humbert, Brandon Nakashima e Alejandro Tabilo seguem vivos na competição e podem ultrapassar o brasileiro.

continua após a publicidade

Humbert é quem oferece maior risco. Com 1.625 pontos, o francês precisa alcançar as semifinais para superar Fonseca no ranking. Tabilo está na mesma situação e também depende de uma campanha até a semifinal para ultrapassar o brasileiro. Já Nakashima necessita de um resultado mais expressivo: apenas o título em Washington seria suficiente para passar o tenista brasileiro.

➡️João Fonseca entra na briga pelo título em Montreal, diz Meligeni

➡️Sinner e Djokovic saem do próximo torneio de João Fonseca

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Tênis

Rafael Nadal revela novo foco após aposentadoria: 'Construir outro legado'

Há 4 horas
João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

Tênis

João Fonseca entra na briga pelo título em Montreal, diz Meligeni

Há 1 dia
Guga Kuerten no Masters 1000 de Miami de 2000 (Reprodução)

Tênis

Tenistória: Próximo torneio de João Fonseca marcou carreira de Guga

Há 1 dia
Tiago Wild se classifica para US Open

Tênis

Tenista brasileiro é campeão e se classifica para o US Open junto com João Fonseca

Há 2 dias
João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio

Tênis

João Fonseca sobe no ranking e terá caminho favorável em Montreal

Há 2 dias
O tenista João Fonseca participa de painel durante evento em São Paulo

Tênis

João Fonseca vê caminho árduo, mas sonha ser número 1 do mundo

Há 3 dias
Mais LANCE!
Ex-tenista japonesa Rita Hiraki (Arquivo)

Rita Hiraki, campeã de Roland Garros em 1997, é presa por fraude no Japão

João Fonseca devolve a bola de backhand em partida pelo UTS Rio

Sinner e Djokovic saem do próximo torneio de João Fonseca

O técnico Guilherme Teixeira e João Fonseca durante jogo contra Nick Kyrgios

Técnico de João Fonseca cita Guga ao relembrar maior vitória

Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)

CazéTV garante direitos exclusivos do WTA Tour até 2030

Guto Miguel devolve a bola em partida no UTS Rio

Após ter passaporte roubado, Guto Miguel perde torneio

Andre Agassi gesticula em palestra da XP em São Paulo

Lenda americana Andre Agassi dá conselho a João Fonseca

Cameron Norrie e João Fonseca durante treino na Yes Tennis

Após treino com João Fonseca, rival busca pôr fim à pior fase da carreira

À quadra central de Roland Garros

Após polêmicas, Roland Garros decide dividir parte da receita com os jogadores

O francês Arthur Rinderknech durante partida em Roland Garros

Derrota de freguês francês beneficia João Fonseca no ranking

João Fonseca ao lado do técnico Guilherme Teixeira em um dos intervalos da partida contra Moutet no UTS Rio

João Fonseca encerra temporada de Grand Slams no US Open

João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio

João Fonseca fatura quarta maior premiação do ano no UTS Rio

João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

Jornalista faz alerta: 'João Fonseca está muito longe de ganhar um Grand Slam'

Guto Miguel devolve de backhand na final do UTS Rio

Loio no Lance! vê Guto Miguel com chance de estrear na Davis

João Fonseca se agacha para devolver a bola para o australiano Nick Kyrgios

Rivais de João Fonseca na Copa Davis caem no ranking