João Fonseca sobe no ranking da ATP antes do Masters de Montreal Brasileiro sobe provisoriamente para o 26º lugar e depende de resultados em Washington para manter a colocação

João Fonseca ganhou uma posição no ranking da ATP sem precisar entrar em quadra. O brasileiro aparece provisoriamente na 26ª colocação da classificação mundial, beneficiado pela queda de Karen Khachanov, que despencou 13 posições na atualização do ranking.

A mudança de posição acontece em uma semana de transição no circuito. Como não disputou torneios, Fonseca descartou os 10 pontos conquistados no Masters 1000 do Canadá de 2025 e passou a somar 1.700 pontos. Ainda assim, o recuo de Khachanov foi suficiente para que o carioca avançasse uma colocação no ranking.

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O próximo compromisso do brasileiro será o Masters 1000 de Montreal, na próxima semana. Fonseca já está garantido entre os 32 cabeças de chave do torneio.

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➡️ João Fonseca sobe no ranking e terá caminho favorável em Montreal

João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio (Foto: Divulgação)

Rivais ainda ameaçam posição de João Fonseca

A permanência de João Fonseca no 26º lugar, porém, ainda depende dos resultados do ATP 500 de Washington. Ugo Humbert, Brandon Nakashima e Alejandro Tabilo seguem vivos na competição e podem ultrapassar o brasileiro.

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Humbert é quem oferece maior risco. Com 1.625 pontos, o francês precisa alcançar as semifinais para superar Fonseca no ranking. Tabilo está na mesma situação e também depende de uma campanha até a semifinal para ultrapassar o brasileiro. Já Nakashima necessita de um resultado mais expressivo: apenas o título em Washington seria suficiente para passar o tenista brasileiro.

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