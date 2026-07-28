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João Fonseca entra na briga pelo título em Montreal, diz Meligeni

Ex-tenista acredita que desistências de Djokovic, Sinner e Alcaraz aumentam as chances do brasileiro no Masters 1000

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 11:55
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)
João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

Fernando Meligeni acredita que João Fonseca chega ao Masters 1000 de Montreal como um dos candidatos ao título, embora ainda atrás dos principais favoritos. Durante o programa New Balls Please, o ex-tenista avaliou que as desistências de Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz mudaram o cenário do torneio e colocaram o brasileiro no chamado "segundo escalão" de postulantes ao troféu.

➡️ João Fonseca sobe no ranking e terá caminho favorável em Montreal

João Fonseca, de 19 anos, será um dos 32 cabeças de chave da competição. Para Meligeni, o jovem brasileiro ganhou espaço na disputa justamente pelas ausências dos favoritos, mas ainda está um degrau abaixo de jogadores mais experientes.

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— O João tem uma característica marcante, que ele não é previsível, ainda não. Os títulos em Buenos Aires e na Basileia mostram que quando as coisas conspiram dentro da cabeça dele, pode virar um cara muito perigoso. Ele pode ganhar um Masters 1000? Pode. Já ganhou de vários tenistas, mas ele ainda não é um favorito. Ainda não é o cara a ser batido, ainda são Fritz, Rublev, Zverev — afirmou.

➡️Sinner e Djokovic saem do próximo torneio de João Fonseca

Na sequência, Meligeni reforçou que vê Fonseca entre os candidatos ao título, mas atrás de nomes mais consolidados no circuito.

— Na minha opinião ele está no segundo escalão. Poderia estar no terceiro, mas com a saída dos três (Djokovic, Sinner e Alcaraz), ele vira segundo escalão. Antes dele ainda vejo esses outros caras, como Fritz e Rublev, com mais chances, mais cascudos para um Masters 1000. Mas ele pode ganhar, e ficarei feliz se isso acontecer.

O Masters 1000 de Montreal começa na próxima segunda-feira (3). João Fonseca entra diretamente na segunda rodada por estar entre os cabeças de chave.

João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio
João Fonseca ergue os braços em partida no UTS Rio (Foto: Divulgação)

João Fonseca entra como cabeça de chave em Montreal

Como um dos 32 cabeças de chave do torneio, João entrará em ação apenas na segunda rodada, prevista para os dias 4 e 5 de agosto. Além da estreia tardia, o brasileiro terá um caminho mais favorável no início da competição. Pelo regulamento, os oito principais cabeças de chave ficam em lados opostos da chave e só podem enfrentar os demais cabeças de chave a partir da terceira rodada. Assim, João Fonseca evita os principais favoritos até, pelo menos, as oitavas de final.

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Os oito primeiros cabeças de chave em Montreal serão Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Flavio Cobolli, Taylor Fritz e Alexander Bublik. A posição de cabeça de chave 24 também foi favorecida pelas ausências de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, que optaram por não disputar o torneio canadense.

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