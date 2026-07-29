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Rafael Nadal revela novo foco após aposentadoria: 'Construir outro legado'

Ex-número 1 do mundo amplia investimentos e afirma que quer construir um novo legado fora das quadras

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 10:19
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)
O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Quase dois anos após anunciar a aposentadoria do tênis, Rafael Nadal vive uma nova fase da carreira. O espanhol, dono de 22 títulos de Grand Slam, tem concentrado seus esforços no setor hoteleiro e afirma que deseja construir um legado também fora das quadras. Em entrevista à CNBC, o ex-tenista falou sobre os novos projetos e explicou como a experiência adquirida durante anos no circuito da ATP influenciou sua decisão de empreender.

— Nunca fui o tipo de pessoa que acorda sem saber o que fazer. Meu objetivo sempre foi seguir em frente — afirmou.

Das viagens da ATP para o mundo dos negócios

Ao longo de mais de duas décadas como profissional, Nadal passou grande parte da temporada viajando pelo mundo para disputar torneios. A convivência constante com hotéis e diferentes culturas despertou o interesse pelo setor de turismo.

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— Foi isso que fiz durante metade da minha vida e sei exatamente do que mais gosto — explicou.

Segundo o espanhol, a intenção é oferecer aos hóspedes experiências que reflitam o estilo de vida mediterrâneo, reunindo hospedagem, gastronomia e bem-estar. O projeto se tornou a principal ocupação de Nadal desde que pendurou a raquete.

O espanhol Rafael Nadal foi o primeiro campeão do Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)
O espanhol Rafael Nadal foi o primeiro campeão do Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

Experiências acima dos bens materiais

Durante a entrevista, o ex-tenista também comentou a mudança de comportamento das novas gerações em relação ao consumo. Para Nadal, viajar deixou de ser um luxo para se tornar uma prioridade, enquanto objetivos como comprar um carro ou uma casa perderam espaço.

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— Antes as pessoas economizavam para comprar um carro ou uma casa. Agora elas valorizam muito as experiências e investem muito em viajar e conhecer lugares diferentes.

Na visão do espanhol, a alta dos preços dos imóveis e dos juros também contribuiu para essa mudança de comportamento, tornando a casa própria um objetivo mais distante para muitas famílias.

Novo desafio de Nadal após uma carreira histórica

Mesmo longe das competições, Nadal segue ligado ao esporte por meio da Rafael Nadal Academy e de outros projetos voltados ao desenvolvimento de jovens atletas. O espanhol acredita que a disciplina, a resiliência e a capacidade de trabalhar em equipe, características que marcaram sua carreira nas quadras, também são essenciais para o sucesso nos negócios.

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— Da mesma forma que construí um legado dentro das quadras, agora é hora de construir um legado fora delas — concluiu.

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