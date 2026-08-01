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Algoz vence ponto espetacular e vai passar João Fonseca

Chileno Alejandro Tabilo vai subir quatro posições

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 08:13
Atualizado há 2 minutos
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Alejandro Tabilo comemora ponto na vitória sobre Ben Shelton em Washington
Alejandro Tabilo comemora ponto na vitória sobre Ben Shelton em Washington (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP )

Em fevereiro, uma derrota para Alejandro Tabilo frustrou, logo na estreia, os planos de João Fonseca de defender o título de Buenos Aires. Pois, nesta sexta, o tenista chileno avançou às semifinais do ATP 500 de Washington e vai passar o brasileiro na próxima atualização do ranking.

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O número 1 do Brasil, atual 27º do planeta, mesmo sem entrar em quadra, ia subindo uma posição na lista da ATP. Mas, ao derrotar o anfitrião Ben Shelton, por 2 a 1, de virada, por 4/6, 7/5 e 6/4, Tabilo (30°) já garantiu um salto de, no mínimo, quatro posições no ranking ao vivo da entidade.

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Na partida contra o americano, o número 1 do Chile protagonizou um ponto espetacular, ao acertar um por tweener (entre as pernas e de costas), em jogada de extrema dificuldade. Mas que parecia fácil para Tabilo, enquanto o rival ficou atônito. Confira abaixo:

Em Washington, ainda segue vivo outro tenista que pode ultrapassar João Fonseca, o anfitrião Brandon Nakashima, atual 31°, que, há duas semanas, venceu o UTS Rio, no Maracanãzinho, que não conta pontos para o ranking da ATP.

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Se for campeão em Washington, o tenista da casa também vai passar o carioca. Neste sábado, o rival será o compatriota Taylor Fritz (9°).

Na outra semi, Tabilo encara o espanhol Rafael Jodar (19°).

João Fonseca enfrenta qualifier em Montreal

Entre terça e quarta-feira, o número 1 do Brasil estreia no Masters 1000 de Montreal. Cabeça de chave número 22, João aguarda o vencedor de um duelo entre tenistas que sairão do qualifying, que começa neste sábado.

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