Algoz vence ponto espetacular e vai passar João Fonseca
Chileno Alejandro Tabilo vai subir quatro posições
Em fevereiro, uma derrota para Alejandro Tabilo frustrou, logo na estreia, os planos de João Fonseca de defender o título de Buenos Aires. Pois, nesta sexta, o tenista chileno avançou às semifinais do ATP 500 de Washington e vai passar o brasileiro na próxima atualização do ranking.
➡️ Montreal: ex-número 2 do mundo cai na chave de João Fonseca
➡️João Fonseca sobe no ranking e terá caminho favorável em Montreal
➡️João Fonseca entra na briga pelo título em Montreal, diz Meligeni
O número 1 do Brasil, atual 27º do planeta, mesmo sem entrar em quadra, ia subindo uma posição na lista da ATP. Mas, ao derrotar o anfitrião Ben Shelton, por 2 a 1, de virada, por 4/6, 7/5 e 6/4, Tabilo (30°) já garantiu um salto de, no mínimo, quatro posições no ranking ao vivo da entidade.
➡️Fã de Alcaraz, Léo Ortiz, do Flamengo, elogia número 1 do Brasil
Na partida contra o americano, o número 1 do Chile protagonizou um ponto espetacular, ao acertar um por tweener (entre as pernas e de costas), em jogada de extrema dificuldade. Mas que parecia fácil para Tabilo, enquanto o rival ficou atônito. Confira abaixo:
Alejandro Tabilo hits an OUTRAGEOUS TWEENER LOB against Ben Shelton in Washington.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2026
Ben can't believe it.
That was glorious. 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/2nN51o5JQL
Em Washington, ainda segue vivo outro tenista que pode ultrapassar João Fonseca, o anfitrião Brandon Nakashima, atual 31°, que, há duas semanas, venceu o UTS Rio, no Maracanãzinho, que não conta pontos para o ranking da ATP.
Se for campeão em Washington, o tenista da casa também vai passar o carioca. Neste sábado, o rival será o compatriota Taylor Fritz (9°).
Na outra semi, Tabilo encara o espanhol Rafael Jodar (19°).
João Fonseca enfrenta qualifier em Montreal
Entre terça e quarta-feira, o número 1 do Brasil estreia no Masters 1000 de Montreal. Cabeça de chave número 22, João aguarda o vencedor de um duelo entre tenistas que sairão do qualifying, que começa neste sábado.
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Tênis
Montreal: ex-número 2 do mundo cai na chave de João FonsecaHá 18 horas
Tênis
Saiba quando João Fonseca conhecerá a chave em MontrealHá 1 dia
Tênis
João Fonseca entra no top 20 do ranking de saibro após campanha em 2026Há 1 dia
Tênis
VÍDEO: ex-tenista é preso após quebrar raquetes em loja nos EUAHá 1 dia
Tênis
João Fonseca sobe no ranking da ATP antes do Masters de MontrealHá 2 dias
Tênis
Rafael Nadal revela novo foco após aposentadoria: 'Construir outro legado'Há 2 dias
Mais LANCE!