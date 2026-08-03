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João Fonseca sonha com top 20 da ATP no Masters 1000 de Montreal

Tenista brasileiro precisa de campanha até a semifinal para entrar na disputa por uma vaga entre os 20 melhores do mundo

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 11:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca ao lado do técnico Guilherme Teixeira em um dos intervalos da partida contra Moutet no UTS Rio
João Fonseca ao lado do técnico Guilherme Teixeira no UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

João Fonseca inicia sua campanha no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesta quarta-feira (05) com a chance de atingir um feito inédito na carreira: entrar pela primeira vez no top 20 do ranking da ATP. Único brasileiro na chave de simples do torneio, o carioca de 19 anos terá de fazer sua melhor campanha em um Masters 1000 para manter vivo o sonho de alcançar o grupo de elite do circuito.

Atualmente, João Fonseca ocupa a 27ª colocação do ranking mundial, mas aparece provisoriamente em 26º nas projeções da ATP antes do início da competição. A posição definitiva, porém, dependerá dos resultados obtidos por todos os jogadores ao longo da semana.

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Caminho de João Fonseca até o top 20

O principal alvo de João Fonseca é o norte-americano Frances Tiafoe, atual 20º colocado do ranking. Hoje, a diferença entre os dois é de 405 pontos, mas ela cai para 380 após a retirada dos pontos referentes à edição de 2025 do Masters de Montreal.

Para entrar na disputa por uma vaga no top 20, o brasileiro precisará, no mínimo, chegar às semifinais. O resultado rende 400 pontos no ranking e pode ser suficiente para ultrapassar Tiafoe e outros jogadores à sua frente, desde que eles não avancem na competição. Caso seja vice-campeão, Fonseca somará 650 pontos. Já o título vale 1.000 pontos, a maior premiação em ranking fora dos torneios de Grand Slam.

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João Fonseca prepara batida de esquerda em partida no Rio Open
João Fonseca prepara batida de esquerda em partida no Rio Open (Foto: Fotojump/Divulgação)

Top 25 é objetivo mais próximo

Antes de pensar no top 20, o brasileiro pode alcançar outro marco importante. Uma campanha até as quartas de final o colocaria à frente do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual 25º do mundo, que não disputa o torneio canadense.

Para subir além dessa posição, no entanto, será necessário avançar às semifinais. Quanto mais longe chegar em Montreal, maiores serão as chances de o carioca registrar o melhor ranking da carreira. Até hoje, a melhor colocação de João Fonseca na ATP foi o 24º lugar, alcançado em novembro de 2025.

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