João Fonseca sonha com top 20 da ATP no Masters 1000 de Montreal
Tenista brasileiro precisa de campanha até a semifinal para entrar na disputa por uma vaga entre os 20 melhores do mundo
João Fonseca inicia sua campanha no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesta quarta-feira (05) com a chance de atingir um feito inédito na carreira: entrar pela primeira vez no top 20 do ranking da ATP. Único brasileiro na chave de simples do torneio, o carioca de 19 anos terá de fazer sua melhor campanha em um Masters 1000 para manter vivo o sonho de alcançar o grupo de elite do circuito.
Atualmente, João Fonseca ocupa a 27ª colocação do ranking mundial, mas aparece provisoriamente em 26º nas projeções da ATP antes do início da competição. A posição definitiva, porém, dependerá dos resultados obtidos por todos os jogadores ao longo da semana.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Caminho de João Fonseca até o top 20
O principal alvo de João Fonseca é o norte-americano Frances Tiafoe, atual 20º colocado do ranking. Hoje, a diferença entre os dois é de 405 pontos, mas ela cai para 380 após a retirada dos pontos referentes à edição de 2025 do Masters de Montreal.
Para entrar na disputa por uma vaga no top 20, o brasileiro precisará, no mínimo, chegar às semifinais. O resultado rende 400 pontos no ranking e pode ser suficiente para ultrapassar Tiafoe e outros jogadores à sua frente, desde que eles não avancem na competição. Caso seja vice-campeão, Fonseca somará 650 pontos. Já o título vale 1.000 pontos, a maior premiação em ranking fora dos torneios de Grand Slam.
➡️Ex-número 3 do mundo a um passo de reencontrar João Fonseca
➡️ João Fonseca projeta chegada ao topo do ranking mundial
Top 25 é objetivo mais próximo
Antes de pensar no top 20, o brasileiro pode alcançar outro marco importante. Uma campanha até as quartas de final o colocaria à frente do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual 25º do mundo, que não disputa o torneio canadense.
Para subir além dessa posição, no entanto, será necessário avançar às semifinais. Quanto mais longe chegar em Montreal, maiores serão as chances de o carioca registrar o melhor ranking da carreira. Até hoje, a melhor colocação de João Fonseca na ATP foi o 24º lugar, alcançado em novembro de 2025.
🥎 Aposte na vitória de João Fonseca
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Mais Esportes
De João Fonseca a Poatan: leilão de Neymar vai além do futebolHá 31 minutos
Tênis
Carol Meligeni bate principal favorita na final na ArgentinaHá 12 horas
Tênis
Laura Pigossi celebra aniversário com título na EspanhaHá 13 horas
Tênis
Zebra francesa entra para seleto grupo com João FonsecaHá 17 horas
Tênis
Ex-número 3 do mundo a um passo de reencontrar João FonsecaHá 1 dia
Tênis
João Fonseca projeta chegada ao topo do ranking mundialHá 1 dia
Mais LANCE!