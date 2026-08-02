Carol Meligeni bate principal favorita na final na Argentina
Paulista supera Victoria Bosio de virada e conquista o terceiro título W35 da temporada
O domingo foi de títulos para o tênis feminino brasileiro. Enquanto Laura Pigossi triunfou em Gran Canária, na Espanha, Carol Meligeni fez bonito na Argentina. A atleta paulista, terceira favorita e 338ª do ranking da WTA, venceu o ITF W35 de Pergamino.
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Número 336 do mundo, a anfitriã Victoria Bosio era a principal cabeça de chave. Ainda assim, Carol, com a garra que lhe é peculiar, conquistou a vitória de virada, por 4/6, 6/3 e 6/2.
É o terceiro troféu de nível W35 da temporada para a sobrinha de Fernando Meligeni e irmã de Felipe. Antes, ela vencera em Buenos Aires, em março, e Cuiabá, em junho. Com o resultado, Carol chega ao 11º título profissional da carreira.
Carol abriu 4/0 no set inicial
Para Carol, a capacidade de adaptação durante a decisão foi fundamental.
- Foi uma semana muito boa e estou muito feliz com a vitória de hoje. Sabia que seria um jogo muito duro, principalmente porque havia perdido para ela no nosso último confronto, no começo do ano. Entrei um pouco nervosa, acho que ela também, eu abri 4/0 rápido, mas depois ela voltou para o jogo, ficou mais agressiva e acabou levando o set.
A campeã também destacou outro ponto precioso para levantar o novo troféu:
- O que fez a diferença foi ter escutado bastante o meu treinador (Luiz Peniza) e conseguir colocar em prática as mudanças que precisávamos fazer durante a partida. Estou muito feliz por conquistar mais esse título, por poder contar com a minha equipe ao meu lado e por sentir que sigo evoluindo a cada torneio.
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