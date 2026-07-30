Saiba quando João Fonseca conhecerá a chave em Montreal
Número 1 do Brasil chegou nesta quinta à cidade canadense
João Fonseca desembarcou, nesta quinta-feira, em Montreal, onde, no domingo (2), começa o Masters 1000 local. Cabeça de chave número 22, o brasileiro, de 19 anos e 27º do mundo, saberá, nesta sexta, quais serão seus prováveis rivais no torneio canadense. O sorteio da chave principal começa às 12h (de Brasília).
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Dessa vez, o Masters 1000 de Montreal não terá a presença do italiano Jannik Sinner, do espanhol Carlos Alcaraz e do sérvio Novak Djokovic. Como se sabe, o tenista da Itália, líder do ranking mundial, venceu todos os torneios desse nível na temporada, feito inédito na história da ATP: em Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma.
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Maior algoz de João Fonseca em 2025 ganha convite
Na quarta-feira, a competição canadense anunciou três convites para a edição deste ano. Um deles foi para o britânico Jack Draper, o único a derrotar João Fonseca duas vezes em 2025: na segunda rodada de Indian Wells e na terceira de Roland Garros.
Ex-número 4 do mundo, o tenista da Grã-Bretanha vem de lesões e, atualmente, ocupa apenas a 147ª posição no ranking. Draper jogou apenas seis torneios em 2026, com destaque para as quartas de final em Indian Wells, onde tentava defender o título conquistado na temporada passada.
Le tableau de l'#OBN26 est sur le point de prendre forme. 🎾— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 30, 2026
Ce vendredi 31 juillet à 11 h, suivez en direct sur YouTube la cérémonie officielle du tirage au sort.
▶️ Regardez la cérémonie ici : https://t.co/BbimR1Xwow pic.twitter.com/3XYsykQIu6
O torneio canadense alterna as edições entre Toronto e Montreal. Ano passado, em Toronto, o número 1 do Brasil foi superado na estreia, pelo australiano Tristan Schoolkate.
Em torneios desse nível, o maior feito de João Fonseca, até aqui, foi alcançado em março, em Indian Wells: oitavas de final.
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