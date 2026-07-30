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Saiba quando João Fonseca conhecerá a chave em Montreal

Número 1 do Brasil chegou nesta quinta à cidade canadense

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 15:05
Atualizado há 2 minutos
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João Fonseca devolve de forehand contra o russo Safiullin em Wimbledon
João Fonseca devolve de forehand contra o russo Safiullin em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

João Fonseca desembarcou, nesta quinta-feira, em Montreal, onde, no domingo (2), começa o Masters 1000 local. Cabeça de chave número 22, o brasileiro, de 19 anos e 27º do mundo, saberá, nesta sexta, quais serão seus prováveis rivais no torneio canadense. O sorteio da chave principal começa às 12h (de Brasília).

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Dessa vez, o Masters 1000 de Montreal não terá a presença do italiano Jannik Sinner, do espanhol Carlos Alcaraz e do sérvio Novak Djokovic. Como se sabe, o tenista da Itália, líder do ranking mundial, venceu todos os torneios desse nível na temporada, feito inédito na história da ATP: em Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma.

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Maior algoz de João Fonseca em 2025 ganha convite

Na quarta-feira, a competição canadense anunciou três convites para a edição deste ano. Um deles foi para o britânico Jack Draper, o único a derrotar João Fonseca duas vezes em 2025: na segunda rodada de Indian Wells e na terceira de Roland Garros.

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Ex-número 4 do mundo, o tenista da Grã-Bretanha vem de lesões e, atualmente, ocupa apenas a 147ª posição no ranking. Draper jogou apenas seis torneios em 2026, com destaque para as quartas de final em Indian Wells, onde tentava defender o título conquistado na temporada passada.

O torneio canadense alterna as edições entre Toronto e Montreal. Ano passado, em Toronto, o número 1 do Brasil foi superado na estreia, pelo australiano Tristan Schoolkate.

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Em torneios desse nível, o maior feito de João Fonseca, até aqui, foi alcançado em março, em Indian Wells: oitavas de final.

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