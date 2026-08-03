De João Fonseca a Poatan: leilão de Neymar vai além do futebol Evento acontece nesta segunda-feira (3), em São Paulo, a partir das 19h30

Alguns dos itens do 6º leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. vão além do futebol. Entre tênis, Fórmula 1 e MMA, experiências exclusivas com João Fonseca e Alex Poatan prometem atrair fãs de diferentes modalidades. O evento acontece nesta segunda-feira (3), em São Paulo, com cobertura das 19h30 às 21h30 (de Brasília).

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Para os amantes dos esportes olímpicos, a sexta edição do leilão de Neymar promete muitas oportunidades. Entre os encontros com grandes nomes do esporte brasileiro, destacam-se experiências com o tenista de 19 anos e os lutadores Poatan e Charles do Bronx. A experiência com João inclui uma raquete autografada. Já o lote com os astros do MMA conta ainda com luvas autografadas por Mike Tyson e Evander Holyfield.

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Também haverá a possibilidade de acompanhar os bastidores de dois grandes eventos esportivos: o Rio Open e o Grande Prêmio de Miami, da Fórmula 1. Ambas as experiências poderão ser realizadas apenas na temporada de 2027. Além das quatro atrações voltadas a outras modalidades, o leilão do camisa 10 do Santos contará com outros 13 itens.

Itens de 'Mais Esportes' do leilão

🎾Encontro com o tenista João Fonseca para duas pessoas, além de uma raquete autografada por ele;

🎾Jogar em uma quadra do Rio Open e viver os bastidores do torneio com transfer de helicóptero. O jogo é para uma pessoa, mas a experiência é para duas;

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🥊Um dia com Charles do Bronxs e experiência com o Alex Poatan nos Estados Unidos para duas pessoas. Este item conta com stories dos lutadores e luvas autografadas por Mike Tyson e Evander Holyfield;

🏎️O Grid House Miami Experience para o GP de Miami 2027 para quatro pessoas.

O que é o Instituto Neymar Jr.?

O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 12 mil pessoas.

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O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com a iniciativa privada. O Instituto foi construído em uma área de 8.400m², e está localizado no Jardim Glória, na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, comunidade que possui diversas dificuldades e limitações já vivenciadas por Neymar Jr. e sua família, que foram moradores do bairro.

Em 2017, o Instituto optou por realizar um leilão beneficente para arrecadar fundos revertidos às áreas do projeto. Além disso, a verba também é direcionada às reformas na infraestrutura do complexo, folha de pagamento dos colaboradores, e investimento em novos projetos.

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Neymar durante leilão do Institutto que carrega o seu nome, em 2025. (Foto: Divulgação/ Internet)

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