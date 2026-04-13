João Fonseca estreia no ATP 500 de Munique; horário e onde assistir

Após subir cinco posições no ranking mundial nesta segunda-feira, assumindo o 35º lugar, João Fonseca teve definidos o dia e horário da estreia no ATP 500 de Munique, na Alemanha. Nesta terça-feira, às 6h (de Brasília), o carioca, de 19 anos, enfrenta o chileno Alejandro Tabilo, de 28 anos, que caiu seis posições e aparece em 45º. A ESPN transmite ao vivo o jogo.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Jogando pela primeira vez o torneio alemão, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chega após a melhor campanha em Masters 1000 na carreira. Na sexta-feira, o número 1 do Brasil foi o primeiro do país desde 2011 a alcançar as quartas de final de um torneio desse nível. A derrota foi em três sets para o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev (vídeo abaixo).

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João Fonseca tenta quebrar escrita

Com oito vitórias e seis derrotas em 2026, o número 1 do Brasil tenta quebrar uma escrita diante de Tabilo. Em dois jogos até hoje, o carioca, de 19 anos, o brasileiro ainda não venceu o rival.



O encontro mais recente foi em fevereiro, quando caiu na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, onde defendia o primeiro título desse nível na carreira (em outubro de 2025, João também triunfou no ATP 500 da Basileia).

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Tabilo, por sua vez, soma 14 vitórias em 23 partidas em 2026. Seu maior feito, na temporada, foi ter chegado à final do Rio Open, também em fevereiro e no saibro. Na ocasião, o chileno perdeu o título para o argentino Tomas Etcheverry.