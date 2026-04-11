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João Fonseca encara algoz chileno na estreia do ATP 500 de Munique

Número 35 do mundo terá pela frente Alejandro Tabilo, 39º, na primeira rodada do torneio

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/04/2026
09:12
João Fonseca em treino em Monte Carlo (Reprodução)
imagem cameraBrasileiro subirá cinco posições no ranking após Monte Carlo (Foto: Reprodução)
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Após a eliminação nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, João Fonseca volta à ação no saibro na próxima semana pelo ATP 500 de Munique, na Alemanha. O adversário do tenista número 35 do mundo na estreia do torneio será o chileno Alejandro Tabilo, 39º colocado no ranking mundial. A data e o horário da partida ainda serão definidos - a primeira rodada acontece entre segunda (13) e terça-feira (14).

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Será o terceiro encontro entre os atletas no circuito de competições. Tabilo venceu Fonseca em 2024 nas quartas do ATP 250 de Bucareste, na Romênia - quando o jovem de 19 anos não figurava nem entre os 200 primeiros do ranking -, e mais recentemente nas oitavas do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, em fevereiro deste ano. Ambos os jogos terminaram em 2 sets a 1.

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Caso avance de fase, João enfrentará o vencedor do duelo entre o francês Arthur Rinderknech e o americano Alex Michelsen na segunda rodada. Em Monte Carlo, João venceu Rinderknech por 2 sets a 1.

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João Fonseca ganha cinco posições no ranking

Brasileiro buscou o empate, mas foi derrotado no terceiro set (Reprodução/rolexmontecarlomasters)
João Fonseca em ação no Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Reprodução/rolexmontecarlomasters)

A campanha no Masters 1000 de Monte Carlo vai render a João Fonseca um salto de cinco posições no ranking ATP. O número 1 do Brasil chegou ao Principado de Mônaco na 40ª colocação e assumirá, na segunda-feira (13), a 35ª.

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Responsável pela eliminação de João Fonseca, Zverev estará em Munique

O alemão Alexander Zverev na vitória sobre o belga Zizou Bergs em Monte Carlo
O alemão Alexander Zverev na vitória sobre o belga Zizou Bergs em Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Dois tenistas do top 10 do ranking mundial vão disputar o ATP 500 de Munique: o alemão Alexander Zverev (3º), que derrotou João Fonseca nas quartas de final de Monte Carlo, e o americano Ben Shelton (8º).

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