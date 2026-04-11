João Fonseca encara algoz chileno na estreia do ATP 500 de Munique

Após a eliminação nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, João Fonseca volta à ação no saibro na próxima semana pelo ATP 500 de Munique, na Alemanha. O adversário do tenista número 35 do mundo na estreia do torneio será o chileno Alejandro Tabilo, 39º colocado no ranking mundial. A data e o horário da partida ainda serão definidos - a primeira rodada acontece entre segunda (13) e terça-feira (14).

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➡️ Após Monte Carlo, João Fonseca vai se reaproximar do melhor ranking

Será o terceiro encontro entre os atletas no circuito de competições. Tabilo venceu Fonseca em 2024 nas quartas do ATP 250 de Bucareste, na Romênia - quando o jovem de 19 anos não figurava nem entre os 200 primeiros do ranking -, e mais recentemente nas oitavas do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, em fevereiro deste ano. Ambos os jogos terminaram em 2 sets a 1.

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Caso avance de fase, João enfrentará o vencedor do duelo entre o francês Arthur Rinderknech e o americano Alex Michelsen na segunda rodada. Em Monte Carlo, João venceu Rinderknech por 2 sets a 1.

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João Fonseca ganha cinco posições no ranking

João Fonseca em ação no Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Reprodução/rolexmontecarlomasters)

A campanha no Masters 1000 de Monte Carlo vai render a João Fonseca um salto de cinco posições no ranking ATP. O número 1 do Brasil chegou ao Principado de Mônaco na 40ª colocação e assumirá, na segunda-feira (13), a 35ª.

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Responsável pela eliminação de João Fonseca, Zverev estará em Munique

O alemão Alexander Zverev na vitória sobre o belga Zizou Bergs em Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Dois tenistas do top 10 do ranking mundial vão disputar o ATP 500 de Munique: o alemão Alexander Zverev (3º), que derrotou João Fonseca nas quartas de final de Monte Carlo, e o americano Ben Shelton (8º).

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