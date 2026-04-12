Líder do ranking ATP, Sinner tem apenas duas derrotas na temporada

Jannik Sinner vive uma fase impressionante na temporada de 2026. Desde a virada do ano, o atual líder do ranking mundial da ATP sofreu apenas duas derrotas em 16 partidas disputadas. A virada de chave aconteceu após a eliminação precoce do italiano no Aberto de Doha no fim do mês de fevereiro.

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Campanha de Sinner em 2026

Com o título no Masters 1000 de Monte Carlo, Sinner chegou à sua terceira conquista em 2026 – desta vez, levantando um troféu inédito na carreira. O italiano já havia marcado seu nome na história do tênis semanas antes, ao vencer os Masters 1000 de Indian Wells e Miami e completar o chamado Sunshine Double, feito raro que consiste em conquistar os dois principais torneios da primavera norte-americana na mesma temporada.

A sequência é considerada uma das mais exigentes do circuito, principalmente pelas condições distintas entre as sedes. Em Indian Wells, os jogadores enfrentam o clima seco e as variações de temperatura do deserto californiano, enquanto em Miami o desafio passa a ser o calor intenso e a alta umidade do litoral da Flórida.

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Com essas conquistas, Sinner ainda alcançou um feito inédito: tornou-se o primeiro tenista a completar o Sunshine Double sem perder um único set. Ao todo, foram 12 vitórias nos dois torneios de Masters 1000 em quadras duras, com aproveitamento perfeito.

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Tropeços logo no início

Quem vê o desempenho em março e abril não imagina a sequência difícil enfrentada por Jannik Sinner nos primeiros meses do ano. No primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open, veio o primeiro tropeço de 2026: uma derrota muito disputada para Novak Djokovic o eliminou nas semifinais do torneio. O sérvio acabou superado por Carlos Alcaraz na grande decisão.

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A competição seguinte foi ainda pior. Após vencer dois jogos sem perder um set sequer, Sinner encerrou sua participação ao ser derrotado pelo tcheco Jakub Mensik nas quartas de final do ATP 500 de Doha. A última vez que o italiano havia sido eliminado antes das semifinais tinha sido em setembro de 2025, quando abandonou a partida contra o holandês Tallon Griekspoor.

Jannik Sinner recebe atendimento médico durante partida contra Eliot Spizzirri no Australian Open (Foto: Martin Keep/AFP)

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