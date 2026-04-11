Após Monte Carlo, João Fonseca vai se reaproximar do melhor ranking

Além de aumentar a confiança, mais aprendizados para a carreira e 158,7 mil euros em premiação, a ótima campanha no Masters 1000 de Monte Carlo vai render a João Fonseca um salto de cinco posições no ranking. O número 1 do Brasil chegou ao Principado como número 40 do mundo e assumirá, na segunda-feira (13), a 35ª posição.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

No entanto, embora esteja atravessando um grande momento na carreira, com jogos equilibrados contra o top 3, essa nova posição ainda não iguala o melhor ranking do carioca de 19 anos. Isso porque João Fonseca encerrou 2025 na 24ª posição, seu ápice nessa questão até aqui. Apesar de tão jovem, com essa posição (24ª) o pupilo do técnico Guilherme Teixeira já igualara a terceira melhor colocação da história do tênis masculino brasileiro, alcançada pela lenda gaúcha Thomaz Koch. À frente deles apenas apenas Thomaz Bellucci (21º) e Guga Kuerten (1º).

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- Foi uma semana muito positiva. Tenho me sentido bem em quadra, jogando um belíssimo nível de tênis e foi bom para começar a temporada de saibro. O jogo de hoje foi bom. O Zverev se recuperou de maneira incrível e estou um pouco triste por não ter feito meu saque ali no terceiro set. Agora é voltar a treinar, melhorar algumas coisas e seguir para o próximo - disse João, sobre a derrota para o alemão Alexander Zverev, nas quartas de final de Monte Carlo, a melhor campanha de um tenista do país nesse nível de torneio desde 2011, quando Thomaz Bellucci foi semifinalista em Madri.

No gráfico abaixo, como tem sido o ranking do número 1 do Brasil em 2026:

Gráfico mostra a evolução do ranking de João Fonseca em 2026 (Reprodução)

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Algoz de João Fonseca é o principal favorito em Munique

Sem tempo para descanso, João Fonseca já está a caminho do próximo torneio. Na segunda-feira começa o ATP 500 de Munique, na Alemanha, também no saibro. O principal cabeça de chave do evento é justamente o algoz do brasileiro na sexta-feira, em Monte Carlo: Zverev, atual campeão.