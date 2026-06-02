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AO VIVO: Siga João Fonseca x Jakub Mensik nas quartas em Roland Garros

Quem avançar decide vaga à final contra o alemão Alexander Zverev

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
14:54
Atualizado há 0 minutos
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João Fonseca aplica um forehand contra Casper Ruud em Roland Garros (Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP)
imagem cameraJoão Fonseca aplica um forehand contra Casper Ruud em Roland Garros (Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP)
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João Fonseca (30º do mundo, de 19 anos) e o tcheco Jakub Mensik (27º, de 20) fazem, nesta terça-feira, em Roland Garros, o mais aguardado duelo da Next Gen dos últimos meses. Quem vencer alcança, pela primeira vez na carreira, as semifinais de um Grand Slam. O Lance! acompanha o jogo ao vivo.

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JogadoresSets1º Set2º Set3º set

João Fonseca

Jakub Mensik

1º set

  • Começou o aquecimento.
  • Mensik também está na área.
  • João é o primeiro a pisar na Philippe Chatrier, a quadra central parisiense.
  • Jogadores já vão entrar em quadra.

Zverev na semifinal

João ou Mensik enfrenta, na semifinal, na sexta-feira, o alemão Alexander Zverev (3º, campeão olímpico em 2021, vice em Paris há dois anos), algoz do espanhol Rafael Jodar (29º), por 7/6 (3), 6/1 e 6/3.

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Gráfico mostra números das carreiras de João Fonseca e do tcheco Jakub Mensik (Reprodução)
Gráfico mostra números das carreiras de João Fonseca e do tcheco Jakub Mensik (Reprodução)

Pré-jogo João Fonseca x Mensik

O carioca levou a melhor no único jogo entre ambos até hoje: na terceira rodada da fase de grupos do Next Gen Finals, na quadra rápida em Jidá, na Arábia Saudita, em dezembro de 2024. Naquela semana, aliás, o número 1 do Brasil e 145 do mundo foi campeão invicto.

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Caso vença, o brasileiro vai quebrar uma escrita de 25 anos do tênis masculino do país. Isso porque o tricampeão Guga Kuerten (ganhador em 1997, 2000 e 2001) foi o último a chegar (e superar) à semifinal no saibro sagrado.

No domingo, o ídolo catarinense acompanhou, da primeira fila, o triunfo do pupilo do técnico Guilherme Teixeira sobre o norueguês Casper Ruud (16º, vice em 2022 e 2023):

- Ele estava no meu primeiro jogo aqui no juvenil. Estou muito feliz de vencer um jogo importante na frente dele - celebrou João Fonseca.

Dois anos antes do tri de Guga, Fernando Meligeni parou na penúltima rodada do Grand Slam parisiense. João Fonseca tenta, aos 19 anos, ser o terceiro do país na semifinal em torneio desse nível, na chave masculina. Há três anos, Bia Haddad Maia parou a uma fase da disputa pelo título.

Vitória vale uma fortuna

Até agora, tanto João quanto Mensik garantiram 470 mil euros (R$ 2,75 milhões) pela campanha. E quem sair vitorioso nesta terça-feira terá assegurado 750 mil euros (R$ 4,3 milhões) apenas em premiação.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.




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