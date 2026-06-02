AO VIVO: Siga João Fonseca x Jakub Mensik nas quartas em Roland Garros
Quem avançar decide vaga à final contra o alemão Alexander Zverev
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João Fonseca (30º do mundo, de 19 anos) e o tcheco Jakub Mensik (27º, de 20) fazem, nesta terça-feira, em Roland Garros, o mais aguardado duelo da Next Gen dos últimos meses. Quem vencer alcança, pela primeira vez na carreira, as semifinais de um Grand Slam. O Lance! acompanha o jogo ao vivo.
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|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
|3º set
João Fonseca
Jakub Mensik
1º set
- Começou o aquecimento.
- Mensik também está na área.
- João é o primeiro a pisar na Philippe Chatrier, a quadra central parisiense.
- Jogadores já vão entrar em quadra.
Zverev na semifinal
João ou Mensik enfrenta, na semifinal, na sexta-feira, o alemão Alexander Zverev (3º, campeão olímpico em 2021, vice em Paris há dois anos), algoz do espanhol Rafael Jodar (29º), por 7/6 (3), 6/1 e 6/3.
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Pré-jogo João Fonseca x Mensik
O carioca levou a melhor no único jogo entre ambos até hoje: na terceira rodada da fase de grupos do Next Gen Finals, na quadra rápida em Jidá, na Arábia Saudita, em dezembro de 2024. Naquela semana, aliás, o número 1 do Brasil e 145 do mundo foi campeão invicto.
Caso vença, o brasileiro vai quebrar uma escrita de 25 anos do tênis masculino do país. Isso porque o tricampeão Guga Kuerten (ganhador em 1997, 2000 e 2001) foi o último a chegar (e superar) à semifinal no saibro sagrado.
No domingo, o ídolo catarinense acompanhou, da primeira fila, o triunfo do pupilo do técnico Guilherme Teixeira sobre o norueguês Casper Ruud (16º, vice em 2022 e 2023):
- Ele estava no meu primeiro jogo aqui no juvenil. Estou muito feliz de vencer um jogo importante na frente dele - celebrou João Fonseca.
Dois anos antes do tri de Guga, Fernando Meligeni parou na penúltima rodada do Grand Slam parisiense. João Fonseca tenta, aos 19 anos, ser o terceiro do país na semifinal em torneio desse nível, na chave masculina. Há três anos, Bia Haddad Maia parou a uma fase da disputa pelo título.
Vitória vale uma fortuna
Até agora, tanto João quanto Mensik garantiram 470 mil euros (R$ 2,75 milhões) pela campanha. E quem sair vitorioso nesta terça-feira terá assegurado 750 mil euros (R$ 4,3 milhões) apenas em premiação.
🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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