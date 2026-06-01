Análise: João Fonseca já parece um veterano aos 19 anos

Entre as muitas virtudes que João Fonseca, aos 19 anos, vem demonstrando em quadra, especialmente em Roland Garros, está a maturidade. Mesmo diante de algumas situações novas na carreira, o número 1 do Brasil vem superando

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Neste domingo, contra o norueguês Casper Ruud, de 27 anos, 16º do mundo e ex-top 2, o jovem carioca tomou as rédeas desde o início. Com seus potentes golpes, ditou o ritmo e levou o adversário, vice-campeão em 2022 e 2023 em Paris, ao limite.

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Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Casper Ruud (Reprodução)

A inteligência tática é outro trunfo do brasileiro. Por muitas vezes diante do campeão do Masters 1000 de Marid de 2025, o número 1 do Brasil insistiu no backhand (esquerda), o ponto fraco, do adversário.

Embora tenha perdido o terceiro set, foi no segundo que o 'veterano' de 19 anos mais foi exigido e soube sair das cordas. Especialmente no tiebreak, quando viu o rival abrir 5/2 e teve habilidade, coragem e talento suficientes para salvar dois set points antes de fechar em 10/8.

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Como aconteceu na maior vitória da carreira, na sexta, diante do tricampeão sérvio Novak Djokovic, quando perdia por 2 sets a 0, o saque foi outra arma de João Fonseca. Foi graças a ele que o brasileiro salvou sete das nove chances (nenhuma no primeiro set) que o adversário teve para conquistar quebras de serviço (22% de aproveitamento). Por outro lado, o pupilo de Gui Teixeira converteu quatro das 13 oportunidades de se impôr no serviço do adversário (aproveitamento de 31%).

Raro empate em winners e erros não-forçados

Curiosamente, João Fonseca e Casper Ruud protagonizaram um raríssimo empate em winners (pontos vencedores, 51) e erros não-forçados (52).

No número total de pontos, 156 a 144 para o brasileiro, que comandou a partida e segue brilhando em Roland Garros.

Nem parecia que o jogo de domingo foi apenas o segundo da carreira do 'veterano' João Fonseca na quadra central de Paris. Na terça-feira, contra o tcheco Jakub Mensik, tem mais.

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