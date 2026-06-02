João Fonseca entra para top 5 após maratona de 14 horas em Roland Garros

A campanha histórica de João Fonseca em Roland Garros ganhou mais um capítulo marcante. O brasileiro entrou para o top 5 dos tenistas que mais tempo permaneceram em quadra para alcançar as quartas de final do Grand Slam francês desde 1991, ano em que a ATP passou a registrar oficialmente a duração das partidas.

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Fonseca acumulou 14 horas e 29 minutos de jogo nas quatro primeiras rodadas do torneio. A marca o coloca na quinta posição da lista histórica, atrás apenas de Ivan Lendl, Albert Costa, Nicklas Kulti e Matteo Arnaldi.

Grande parte desse tempo foi construída em duelos longos e intensos. O brasileiro precisou de 4h53min para superar Novak Djokovic e de mais 3h55min para vencer Casper Ruud nas oitavas de final, dois dos confrontos mais exigentes de sua campanha.

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➡️ João Fonseca projeta duelo das quartas em Paris

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o norueguês Casper Ruud (Foto: André Ferreira / FFT)

Arnaldi assume o recorde

O líder do ranking é o italiano Matteo Arnaldi, que estabeleceu uma nova marca ao alcançar as quartas de final após passar 17 horas e 42 minutos em quadra. O número impressiona principalmente por incluir duas partidas com mais de cinco horas de duração.

A mais longa delas aconteceu nas oitavas de final, quando Arnaldi derrotou o americano Frances Tiafoe após 5h26min de disputa.

Top 5 de tempo em quadra para chegar às quartas de Roland Garros (desde 1991):

1 . Matteo Arnaldi - 17h42min 2 . Nicklas Kulti -15h44min 3 . Albert Costa -15h02min 4 . Ivan Lendl - 14h42min 5 . João Fonseca - 14h29min

A presença de Fonseca na lista reforça o nível de exigência física de sua trajetória em Paris: aos 19 anos, o brasileiro não apenas alcançou as quartas de final pela primeira vez em um Grand Slam, como também registrou uma das campanhas mais desgastantes da história recente de Roland Garros.

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Horário e onde assistir João Fonseca joga nas quartas de finais:

João Fonseca (BRA) x Jakub Mensik (TCH)

📅 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 15h15 (horário de Brasília)

📍 Local: Stade Roland Garros, em Paris, na França

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

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