João Fonseca entra para top 5 após maratona de 14 horas em Roland Garros
Brasileiro soma 14h29min em quadra e registra a quinta campanha mais longa até as quartas
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A campanha histórica de João Fonseca em Roland Garros ganhou mais um capítulo marcante. O brasileiro entrou para o top 5 dos tenistas que mais tempo permaneceram em quadra para alcançar as quartas de final do Grand Slam francês desde 1991, ano em que a ATP passou a registrar oficialmente a duração das partidas.
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Fonseca acumulou 14 horas e 29 minutos de jogo nas quatro primeiras rodadas do torneio. A marca o coloca na quinta posição da lista histórica, atrás apenas de Ivan Lendl, Albert Costa, Nicklas Kulti e Matteo Arnaldi.
Grande parte desse tempo foi construída em duelos longos e intensos. O brasileiro precisou de 4h53min para superar Novak Djokovic e de mais 3h55min para vencer Casper Ruud nas oitavas de final, dois dos confrontos mais exigentes de sua campanha.
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Arnaldi assume o recorde
O líder do ranking é o italiano Matteo Arnaldi, que estabeleceu uma nova marca ao alcançar as quartas de final após passar 17 horas e 42 minutos em quadra. O número impressiona principalmente por incluir duas partidas com mais de cinco horas de duração.
A mais longa delas aconteceu nas oitavas de final, quando Arnaldi derrotou o americano Frances Tiafoe após 5h26min de disputa.
Top 5 de tempo em quadra para chegar às quartas de Roland Garros (desde 1991):
- Matteo Arnaldi - 17h42min
- Nicklas Kulti -15h44min
- Albert Costa -15h02min
- Ivan Lendl - 14h42min
- João Fonseca - 14h29min
A presença de Fonseca na lista reforça o nível de exigência física de sua trajetória em Paris: aos 19 anos, o brasileiro não apenas alcançou as quartas de final pela primeira vez em um Grand Slam, como também registrou uma das campanhas mais desgastantes da história recente de Roland Garros.
Horário e onde assistir João Fonseca joga nas quartas de finais:
João Fonseca (BRA) x Jakub Mensik (TCH)
📅 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 15h15 (horário de Brasília)
📍 Local: Stade Roland Garros, em Paris, na França
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
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